Super Terra abitabile scoperta nelle vicinanze cosmiche: quanto tempo servirebbe per raggiungerla?
A circa dieci anni luce dalla Terra è stato individuato un pianeta di tipo Super Terra situato nella fascia abitabile della stella GJ 887. Questo corpo celeste, denominato GJ 887d, si trova in una posizione che potrebbe favorire condizioni adatte alla vita.
Gli studiosi ipotizzano che possa essere avvolto da un’atmosfera consistente. Tale caratteristica potrebbe consentire la presenza di acqua allo stato liquido sulla superficie. La combinazione di questi elementi lo rende un candidato interessante nella ricerca di ambienti abitabili oltre il Sistema Solare.
Super Terra scoperta vicino a noi, ecco quello che sappiamo
La scoperta della super-Terra in orbita attorno alla stella GJ 887 è frutto del lavoro di un gruppo internazionale coordinato da ricercatori tedeschi dell’Università di Gottinga.
Al progetto hanno partecipato anche studiosi di diversi centri europei, tra cui l’Università di St Andrews, l’Osservatorio Astrofisico di Catania dell’INAF, la Scuola Normale Superiore di Pisa e l’Università di Barcellona. Il team, guidato dal dottor C. Hartough, ha individuato il pianeta GJ 887d grazie al metodo della velocità radiale. Questa tecnica misura le piccole oscillazioni della stella causate dall’attrazione gravitazionale dei pianeti in orbita.
L’esistenza del corpo celeste era stata ipotizzata già nel 2020, dopo la scoperta di altri due pianeti del sistema. Successive osservazioni effettuate con gli strumenti HARPS ed ESPRESSO hanno confermato la sua presenza.
Il pianeta completa un’orbita intorno alla sua stella in circa 50 giorni. Nonostante GJ 887 sia una nana rossa, quindi solitamente molto attiva, mostra un comportamento insolitamente tranquillo. Questa caratteristica riduce l’emissione di radiazioni dannose verso i pianeti circostanti. Di conseguenza, GJ 887d potrebbe mantenere un’atmosfera stabile e densa.
Secondo la NASA, la zona abitabile è la regione in cui può esistere acqua liquida sulla superficie. In questo caso, il pianeta riceverebbe leggermente più calore rispetto alla Terra. Ciò potrebbe tradursi in ampie aree tropicali e zone temperate più limitate. Nel complesso, si tratta comunque di un ambiente che potrebbe offrire condizioni favorevoli allo sviluppo della vita.
Super Terra, quanto tempo servirebbe per raggiungerla?
Ciò che rende GJ 887d particolarmente interessante, rispetto al più noto Proxima Centauri b, è soprattutto il comportamento della sua stella madre GJ 887. Pur appartenendo alla categoria delle nane rosse di classe M, spesso caratterizzate da violenti brillamenti, questa stella si distingue per una sorprendente stabilità.
Ciò implica un ambiente meno ostile per il pianeta, che non viene colpito da intense radiazioni dannose. Questa condizione favorisce il mantenimento di un’atmosfera solida e protettiva. Tuttavia, le prospettive di esplorazione restano estremamente lontane dalla realtà attuale.
Anche con tecnologie avanzate come la Parker Solar Probe, considerata la più veloce mai realizzata, servirebbero migliaia di anni per raggiungere il sistema. Le stime indicano un viaggio compreso tra i 15.000 e i 16.000 anni.
Inoltre, la gravità del pianeta, più intensa rispetto a quella terrestre, rappresenterebbe un ulteriore ostacolo. Tutti questi fattori rendono, almeno per ora, qualsiasi missione verso questo mondo lontano praticamente irrealizzabile.