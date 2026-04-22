Spettacolo celeste, congiunzione tra Luna e Giove nel cielo di stasera: come osservarla

Questa sera, poco dopo il tramonto, il cielo regalerà un evento astronomico di grande fascino. I protagonisti saranno la Luna e Giove, che appariranno molto vicini tra loro nella parte occidentale della volta celeste. La loro congiunzione offrirà uno spettacolo suggestivo facilmente osservabile anche a occhio nudo. Le condizioni di visibilità saranno migliori subito dopo il calare del sole, quando i due corpi celesti inizieranno a risaltare nel cielo.

Congiunzione tra Luna e Giove, come osservarla

Circa tre quarti d’ora dopo il tramonto, i due oggetti più brillanti del cielo di questo periodo, la Luna e Giove, saranno ben visibili a un’altezza pari a circa due terzi sopra l’orizzonte, in direzione dello zenit. La Luna, vicina alla fase di Primo Quarto, apparirà leggermente più in alto e spostata verso destra rispetto al pianeta, dando vita a una configurazione particolarmente affascinante. Questo allineamento sarà facilmente osservabile anche dalle città, senza bisogno di strumenti, regalando uno spettacolo accessibile sia agli appassionati sia ai semplici osservatori.

Per riconoscere con facilità i due corpi celesti si può usare un metodo pratico: la distanza apparente tra loro sarà di circa 3 gradi, pari più o meno a un terzo di un pugno chiuso tenuto a braccio teso. Giove si distinguerà nettamente grazie alla sua forte luminosità, con una magnitudine di circa -2.1, risultando più brillante di qualsiasi stella visibile, secondo solo alla Luna e a Venere, che però tramonterà prima. Nella stessa porzione di cielo sarà possibile individuare anche la costellazione dei Gemelli, con le sue stelle principali Castore e Polluce visibili poco più in alto: Polluce, dal colore tendente al giallo, si troverà circa 9 gradi sopra Giove, mentre Castore, di tonalità più bianca, sarà a circa 6,5 gradi sopra la Luna, completando un suggestivo scenario celeste.

Cos'è una congiunzione astronomica

In astronomia si parla di congiunzione quando due o più corpi celesti sembrano trovarsi molto vicini nel cielo osservato dalla Terra, condividendo la stessa longitudine o ascensione retta. Questo fenomeno può coinvolgere il Sole, la Luna, i pianeti o anche le stelle. Le congiunzioni che includono la Luna sono piuttosto comuni, come quelle con Venere o Marte, mentre quelle tra pianeti, ad esempio tra Mercurio e Saturno o tra Giove e Saturno, risultano più rare e suggestive.

Particolarmente famosa è la cosiddetta “Grande Congiunzione”, che riguarda proprio Giove e Saturno. Questi eventi si spiegano con la geometria delle orbite: i pianeti si muovono su piani leggermente inclinati, ma dalla prospettiva terrestre possono apparire allineati. La Grande Congiunzione si ripete mediamente ogni vent’anni circa. Esistono anche le cosiddette triple congiunzioni, quando lo stesso pianeta sembra avvicinarsi più volte a un altro corpo celeste. Questo accade durante il fenomeno del Moto retrogrado, che modifica temporaneamente la posizione apparente degli astri nel cielo.