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Meteo, weekend del 6-7 giugno tra sole e qualche temporale: le previsioni

Alta pressione in graduale rinforzo sull'Italia con tempo stabile soprattutto al Centro-sud e Isole. Al Nord rischio di qualche temporale. Le previsioni meteo del 6-7 giugno
Previsione6 Giugno 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione6 Giugno 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

La perturbazione n.2 di giugno si trasferisce verso i Balcani dopo aver coinvolto marginalmente anche le regioni del Centro Italia. Alle sue spalle, tuttavia, si potranno ancora osservare alcuni episodi di instabilità atmosferica: essenzialmente al Nord tra questa sera e la mattinata di sabato, mentre nel corso del fine settimana la poca instabilità ancora presente si limiterà alle zone alpine e all’estremo Nord-Est. Nel frattempo l’alta pressione tornerà ad espandersi dalle latitudini sub-tropicali verso il Mediterraneo centrale, favorendo il ritorno ad un tempo per lo più stabile e soleggiato. A beneficiare di questa rimonta stabilizzante sarà soprattutto il Centro-Sud, mentre il Nord Italia, fino a giovedì 11, resterà un po’ più ai margini, risentendo maggiormente del flusso umido atlantico: in seno a tale flusso alcune perturbazioni attraverseranno l’Europa centrale, lambendo così anche le nostre regioni settentrionali dove si rinnoveranno le condizioni di instabilità osservate sino ad oggi, dunque con occasione per altri episodi temporaleschi.  Dal punto di vista termico, da domenica le temperature riprenderanno a salire anche al Centro-Nord: fino a metà settimana caldo senza eccessi al Nord, dove non si dovrebbero superare i 29-30 gradi. Al Centro-Sud, invece, i termometri potranno superare i 30 gradi, con punte fino ai 34-35 gradi, tra martedì e giovedì, al Sud e sulla Sicilia.

Previsioni meteo per sabato 6 giugno

Sabato. Al Centro-Sud tempo in prevalenza soleggiato, salvo banchi nuvolosi passeggeri e per lo più di modesta entità, localmente più consistenti su Toscana, Umbria e Marche e intorno all’Appennino centrale, ma senza conseguenze. Al Nord fino a metà giornata cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con qualche rovescio di pioggia tra Piemonte e Lombardia, più probabili nei settori settentrionali. Dal pomeriggio torna il sole sulla valle padana e lungo le coste, tempo ancora instabile e rischio di locali rovesci o temporali lungo la fascia alpina centrale, su Trentino Alto Adige, Dolomiti e Cadore. Caldo anomalo ben oltre la norma al Sud e sulla Sicilia: nell’interno dell’isola valori intorno ai 35 °C. Temperature massime tra 25 e punte di 28-30 nel resto del Centro-Sud; al Nord massime pomeridiane tra 23 e 27 gradi. Venti generalmente deboli. Mari in prevalenza calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per domenica 7 giugno

Tempo generalmente stabile e soleggiato su quasi tutte le regioni italiane. Da segnalare il passaggio di innocue velature e lo sviluppo di nubi cumuliformi nelle ore più calde attorno ai rilievi: nel corso del pomeriggio o a inizio serata brevi rovesci o temporali isolati nel settore alpino, su Trentino Alto Adige, Dolomiti e Cadore. Temperature: massime in rialzo al Centro-Nord e sulla Sardegna, in leggera flessione al Sud e sulla Sicilia. Valori per lo più compresi tra 25 e 31 gradi, con punte di 32-33 su Calabria e Isole maggiori. Venti: moderati o tesi settentrionali al Sud, sulla Sicilia e sui mari prospicienti, che diverranno mossi o molto mossi

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Ultimo aggiornamento Sabato 06 Giugno ore 06:31

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