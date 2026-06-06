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Meteo, domenica 7 giugno tempo in prevalenza stabile: le previsioni

Alta pressione in rinforzo: condizioni stabili e soleggiate soprattutto al Centro-sud. In settimana rischio temporali al Nord. Le previsioni meteo del 7-8 giugno
Previsione6 Giugno 2026 - ore 12:27 - Redatto da Meteo.it
Previsione6 Giugno 2026 - ore 12:27 - Redatto da Meteo.it

L’alta pressione torna gradualmente ad espandersi nel Mediterraneo e sull’Italia, favorendo il ritorno a condizioni per lo più stabili e soleggiate soprattutto al Centro-Sud; parte delle regioni settentrionali restano ai margini dell’anticiclone e risentono del flusso umido atlantico e delle perturbazioni che attraversano l’Europa centrale portando a tratti condizioni instabili con dei temporali. In particolare nella giornata di mercoledì potrebbe esserci una fase di temporali più diffusi. Dal punto di vista termico, l’inizio della settimana vede un generale aumento delle temperature, con valori oltre le media al Centro-Sud e nelle Isole. Al Nord il rialzo sarà più contenuto e seguito, mercoledì, da un calo per effetto del peggioramento.

Previsioni meteo per domenica 7 giugno

Tempo generalmente stabile e soleggiato su quasi tutte le regioni italiane. Da segnalare il passaggio di innocue velature e, nel pomeriggio, lo sviluppo di nuvolosità con isolati rovesci e temporali su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, più sporadici sui rilievi piemontesi ed emiliani. Temperature massime in rialzo al Centro-Nord e Sardegna, stazionarie al Sud e in Sicilia. Venti deboli, con dei rinforzi di Maestrale e Tramontana al Sud, in Sicilia e sui mari prospicienti, che diverranno mossi.

Previsioni meteo per lunedì 8 giugno

Nuvolosità sparsa fin dal mattino in Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta; sereno o poco nuvoloso altrove, con delle velature al Sud. Dal pomeriggio nuvole e instabilità in aumento su Alpi e Prealpi con rovesci e temporali; qualche breve pioggia possibile anche nell’Appennino settentrionale e sui rilievi di Abruzzo, Molise e Basilicata. In serata i rovesci insistono sulle Alpi, con possibile coinvolgimento della pianura lombarda. Temperature minime in rialzo al Centro e al Nord; massime anch’esse in contenuto aumento. Venti deboli.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 06 Giugno ore 13:35

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