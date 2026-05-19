Occhi al cielo il 20 maggio: congiunzione tra Luna e Giove visibile a occhio nudo

Una nuova congiunzione è in arrivo il 20 maggio: a incontrarsi nel firmamento saranno la Luna e Giove. Tutti i dettagli del bacio celeste che, in presenza di cieli sereni, sarà perfettamente visibile a occhio nudo.

Luna e Giove danzano nel cielo di maggio

Il nostro satellite naturale questo mese sembra essere il protagonista del firmamento. Dopo il plenilunio del 1° maggio, il bis di baci celesti che ha incantato gli skywatcher la scorsa settimana e l'incontro con Venere, avvenuto ieri, si prepara a danzare tra poche ore anche con Giove.

Come fanno sapere dall'Uai (Unione Astrofili Italiani) la Luna e il Gigante gassoso si incontreranno domani, mercoledì 20 maggio, nelle ore serali. Chi volesse assistere a questo bacio celeste dovrà alzare gli occhi puntandoli nel cielo occidentale intorno alle 21:30. Non serviranno strumentazioni particolari, visto che (se il meteo sarà clemente) lo spettacolo risulterà perfettamente visibile a occhio nudo.

La Luna sarà in fase crescente e avrà una luminosità del 20,3%, mentre Giove è notoriamente un corpo celeste tra i più luminosi del Sistema Solare. All'incontro saranno "presenti" anche le due stelle inseparabili della costellazione dei Gemelli, Castore e Polluce, che osserveranno la congiunzione dall'alto.

©Stellarium - cielo del 20 maggio ore 21:30 circa

Dove vedere il bacio celeste Luna-Giove, qualche consiglio

Come anticipato si tratterà di uno show celeste visibile a occhio nudo. Se da un lato non avremmo bisogno di binocoli o telescopi, dall'altro c'è un piccolo accorgimento che potrebbe contribuire a rendere unico questo evento.

Si tratta della scelta del punto di osservazione: optare per luoghi lontani dalle fonti di inquinamento luminoso delle città e poter così godere di cieli bui, consentirà di ammirare al meglio i protagonisti di questa congiunzione.