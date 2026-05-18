Una grande macchia solare, visibile perfino da Marte, sta puntando verso la Terra: cosa accadrà nei prossimi giorni

Foto d'archivio.

Negli ultimi giorni gli esperti di meteorologia spaziale stanno monitorando una situazione particolarmente intensa che coinvolge sia la comparsa immediata di aurore polari sulla Terra sia l’avvicinarsi di una grande formazione magnetica proveniente dal Sole. Gli studiosi parlano di un fenomeno eccezionale capace di offrire nuove informazioni sull’attuale ciclo dell’attività solare.

Minacciosa macchia solare punta verso la Terra: cosa accadrà nei prossimi giorni

La Terra sta attraversando in queste ore una intensa corrente di particelle provenienti dal Sole, trasportate dal cosiddetto vento solare. Secondo gli esperti, per circa tre giorni potrebbero verificarsi tempeste geomagnetiche di classe G1, considerate di lieve intensità ma comunque capaci di alterare il campo magnetico terrestre. Questo fenomeno nasce dall’interazione tra le particelle cariche emesse dal Sole e la magnetosfera che protegge il nostro pianeta.

Gli studiosi prevedono però un possibile aumento dell’attività geomagnetica nelle prossime ore. I modelli scientifici indicano infatti che la situazione potrebbe raggiungere il livello G2, classificato come moderato, a causa del passaggio ravvicinato di una espulsione di massa coronale proveniente dal Sole.

L’evento potrebbe provocare aurore polari particolarmente spettacolari nelle regioni più vicine ai poli. Le condizioni saranno favorite anche dalla presenza di una Luna quasi nuova, che renderà il cielo più scuro e ideale per l’osservazione del fenomeno.

Gli appassionati di astronomia e fotografia avranno quindi maggiori possibilità di ammirare colori molto intensi e visibili. Nonostante queste perturbazioni siano considerate gestibili per satelliti e reti elettriche, gli scienziati continuano a monitorare attentamente l’evoluzione della situazione.

L’interesse principale degli esperti è rivolto soprattutto a ciò che sta accadendo sul lato nascosto del Sole. In quella regione sarebbe presente una grande struttura magnetica ancora difficile da analizzare completamente. I ricercatori ritengono che potrebbe influenzare l’attività solare delle prossime settimane.

I possibili rischi

A causa della rotazione del Sole, una grande macchia solare si sta lentamente orientando verso la Terra e, secondo gli esperti, potrebbe trovarsi in posizione diretta entro cinque o sei giorni. Questo spostamento metterebbe il nostro pianeta nella cosiddetta area di impatto delle future attività solari più intense.

Gli scienziati spiegano che eventuali brillamenti di classe X o potenti espulsioni di massa coronale potrebbero dirigersi direttamente verso la Terra invece di disperdersi nello spazio. In quel caso le particelle energetiche colpirebbero la magnetosfera terrestre con effetti potenzialmente significativi.

Le autorità scientifiche monitorano con estrema attenzione queste enormi strutture magnetiche per valutare i possibili rischi. Tempeste geomagnetiche particolarmente forti potrebbero infatti creare disturbi alle comunicazioni satellitari e ai segnali GPS.

Anche le reti elettriche ad alta tensione potrebbero subire interferenze causate dalle correnti geomagnetiche generate nell’atmosfera terrestre. Per questo motivo le agenzie spaziali stanno seguendo continuamente l’evoluzione del fenomeno grazie ai dati inviati dalla sonda Solar Orbiter e dagli strumenti presenti su Marte.