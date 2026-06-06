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Meteo, primo weekend di giugno con tempo stabile quasi ovunque: le previsioni

Alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo: prevale il sole sull'Italia con qualche temporale solo su parte del Nord. Le previsioni meteo del 6-7 giugno
Previsione6 Giugno 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione6 Giugno 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

La perturbazione numero 2 di giugno si sposta sui Balcani, con gli ultimi effetti di instabilità al Nord sabato mattina, mentre nel fine settimana la poca instabilità ancora presente si limiterà alle zone alpine e all’estremo Nord-Est. Nel frattempo l’alta pressione tornerà ad espandersi dalle latitudini sub-tropicali verso il Mediterraneo centrale, favorendo il ritorno a condizioni per lo più stabili e soleggiate. A beneficiare di questa rimonta anticiclonica sarà soprattutto il Centro-Sud, mentre il Nord Italia, fino a giovedì 11, resterà più ai margini, risentendo del flusso umido atlantico che trasporta alcune perturbazioni che attraversando l’Europa centrale riusciranno a lambire le nostre regioni settentrionali, portando dei temporali. Dal punto di vista termico, da domenica le temperature riprenderanno a salire anche al Centro-Nord: fino a metà settimana caldo senza eccessi al Nord, dove non si dovrebbero superare i 29-30 gradi. Al Centro-Sud i termometri potranno superare i 30 gradi, con punte di 35 gradi tra martedì e giovedì al Sud e in Sicilia.

Previsioni meteo per sabato 6 giugno

Al Centro-Sud tempo in prevalenza soleggiato, salvo delle nuvole passeggere, localmente più compatte in Toscana, Umbria, Marche e sull’Appennino centrale, ma senza conseguenze. Al Nord fino a metà giornata cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con qualche rovescio tra Piemonte e Lombardia, specie nelle zone settentrionali di queste regioni. Dal pomeriggio torna il sole in pianura padana e lungo le coste; ancora un po’ instabile e rischio di brevi o temporali sulle Alpi centrali e orientali. Caldo oltre la norma al Sud e in Sicilia. Temperature massime tra 25 e 30 gradi nel resto del Centro-Sud; al Nord massime tra 23 e 27 gradi. Venti generalmente deboli e mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per domenica 7 giugno

Tempo generalmente stabile e soleggiato su quasi tutte le regioni italiane. Da segnalare il passaggio di innocue velature e lo sviluppo di nubi cumuliformi nelle ore più calde sui rilievi: nel corso del pomeriggio o a inizio serata brevi rovesci o temporali isolati sulle Alpi orientali. Temperature massime in rialzo al Centro-Nord e Sardegna, in leggera flessione al Sud e Sicilia. Venti: moderati settentrionali al Sud, in Sicilia e sui mari prospicienti, che diverranno mossi o molto mossi

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 06 Giugno ore 13:06

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