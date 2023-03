Stromboli, ecco uno spettacolare anello di vapore: le immagini

Foto da Il Mondo dei Terremoti

Un'immagine davvero suggestiva quella che arriva dallo Stromboli: un anello di vapore si è formato in cielo sulla sommità del vulcano e le foto hanno subito fatto il giro del web.

Anello di vapore sullo Stromboli, le foto

Avete mai sentito parlare di "vortex ring"? Si tratta di anelli di vapore che si possono formare nell'area craterica sommitale di un vulcano. Questo è esattamente quello che è successo allo Stromboli nei giorni scorsi e il fenomeno non è passato certo inosservato. Immaginate la sorpresa e lo stupore degli abitanti delle zone limitrofe quando in cielo hanno visto questa sorta di nuvola circolare, un vero e proprio anello solcare il cielo in direzione del vulcano dell'omonima isola. Ovviamente nel web si sono diffuse molte immagini di questo particolare evento, tanto curioso quanto affascinante. Ma come si è generato un anello di vapore sullo Stromboli?

Nella giornata di ieri l'area craterica sommitale dello #Stromboli ha generato uno spettacolare anello di vapore (vortex ring). Questo tipo di fenomeno si verifica quando una debole o modesta attività esplosiva si concentra all'interno di una bocca circolare 📷 Sebastiano Cannavò pic.twitter.com/jqOaNWkiXp — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) March 7, 2023

Il vortex ring è un particolare fenomeno che si verifica quando una debole o modesta attività esplosiva si concentra all’interno di una bocca circolare. Nella parte più profonda della bocca i gas vengono spinti verso l'esterno mediante un condotto le cui pareti sono molto strette; questo condotto genera un attrito che fa rallentare la velocità dei gas lateralmente. Dunque il risultato è che i gas che escono dalla bocca viaggiano più velocemente nella parte centrale. E così, grazie a un fenomeno fisico tanto semplice quanto efficace, il vulcano ha dato vita a questo anello che sembra quasi provenire da un film di fantascienza, una specie di disco volante che attraversa i cieli.

Lo Stromboli, o "Iddu" come lo chiamano, ha regalato così un'ulteriore prova della sua maestosità, incantando ancor più del solito e offrendo uno spettacolo non più lavico - come suo solito - ma vaporoso. Non è la prima volta che questo vulcano genera un vortex ring, ma è comunque sempre affascinante.