Perché in autostrada ci sono molti oleandri? Non sono solo decorativi

Perché in autostrada ci sono molti oleandri? Si tratta di una domanda, una semplice curiosità che magari abbiamo avuto in molti. Soprattutto chi ha l'occasione di viaggiare sul sedile del passeggero e ama ammirare il paesaggio circostante avrà notato che la concentrazione di oleandri ai bordi della rete autostradale italiana, ma anche quella di altri Paesi, è davvero sorprendente. Gli oleandri ravvivano i tratti di autostrada, donano colore e vivacità al paesaggio, ma hanno anche un altro scopo importante. Quale? Ecco tutte le news.

Perché in autostrada ci sono molto oleandri? Ecco la loro funzione

Semplice decorazione? Ecco perché ci sono molti oleandri in autostrada. Ai bordi della strada o negli spartitraffico, la presenza degli oleandri non ha una funzione puramente estetica. Si tratta di fiori che donano una macchia di colore davvero suggestiva, ma questa particolare pianta mediterranea ha numerose funzioni.

L'agronomo Antonio Favara, attraverso un video postato su TikTok ha fatto sapere che la pianta di oleandro viene scelta in primis per la propria versatilità e resilienza. Richiede, infatti, pochissima irrigazione. Oltre a ciò è capace di resistere a condizioni ambientali estreme. Al contrario di altre piante ornamentali ha la capacità di durare in qualsiasi stagione e sopportare soprattutto le alte temperature estive.

La pianta di oleandro è in grado di sopportare inoltre l’elevata concentrazione di sostanze inquinanti e polveri tipiche delle autostrade. A livello ambientale ed ecologico l'oleandro, sopravvivendo in tali condizioni, può aiutare così in quanto pianta a purificare l’aria.

Altri vantaggi offerti dalle piante di oleandri ai bordi dell'autostrada? Possiamo aggiungere il fatto che la folta chioma dell’oleandro riesce a creare una barriera naturale che riduce l’inquinamento acustico.

Oleandri: piante tossiche funzionali

Le piante di oleandri sono sempre state conosciute come piante tossiche. Già gli antichi Plinio, Galeno, Dioscoride ne conoscevano la tossicità delle foglie e dei fiori soprattutto per gli animali che se ne cibavano. Altri studi però ne hanno sottolineato una funziona importante. Non si tratta dell'utilizzo che ne viene fatto in autostrada ma della possibilità di impiegare le sostanze da essa estratte per la loro azione cardiotonica, bradicardizzante e diuretica di tipo digitalico. La pianta di oleandro viene tenuta in considerazione da molti esperti per le sue proprietà diuretiche e antinfiammatorie.