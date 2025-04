Milano, capriolo cade nel Naviglio della Martesana: portato in salvo

Un cucciolo di capriolo capriolo è finito nel letto del Naviglio Martesana a Gorgonzola, in provincia di Milano. A salvarlo ci hanno pensato gli agenti di Polizia locale con l'aiuto di un cittadino. Ecco cosa è successo.

Cucciolo di capriolo cade nel Naviglio della Martesana: il salvataggio

Il cucciolo di capriolo era finito nel Naviglio della Martesana. L'"inseguimento" dell'animale è durato qualche ora. Il capriolo è stato avvistato, infatti, da molti residenti nel letto d'acqua del canale. Per fortuna, però, poi, in zona via Trieste, il cucciolo di capriolo è stato circondato e immobilizzato.

A mettere in sicurezza l'animale sono stati gli agenti della Polizia locale e un ragazzo che si è a sua volta nel letto e ha supportato gli agenti durante la cattura. Il cucciolo di capriolo ha dato filo da torcere a tutti. Per fortuna il canale era in secca. Per di evitare altri, gli agenti lo hanno preso e poi trasferito nell'Oasi del Wwf di Vanzago, affidandolo alle cure dei volontari. Tutto è bene quel che finisce bene, insomma. Il capriolo poteva farsi male, causare danni a cosa o ferire delle persone. Invece nessuno ha riportato danni ed ora il "fuggiasco" è in ottime mani e presto potrà tornare a correre in habitat a lui più consoni e sicuri.

Il comandante dei vigili Antonio Pierni fa sapere che il capriolo: "ha giocato un po’ a nascondino da un punto all’altro, fino a quando, finalmente, siamo riusciti a ‘circondarlo’. Probabilmente ormai era anche molto affaticato". Il comandante ha poi assicurato che l'animale sta bene. La cattura è avvenuta a mani nude perché: "Non siamo dotati degli strumenti idonei, come un banale narcotico. Avevo due timori: che potesse ferire qualcuno con le corna, o che potesse sentirsi male. Siamo tutti contenti".

Il precedente: altri due animali nel Naviglio della Martesana a Gorgonzola

Nel 2023 era già successo, così come riportano i vari media, che altri due animali, finissero nel Naviglio della Martesana a Gorgonzola, nel Milanese. Anche in quel caso gli un capriolo venne portato in salvo dagli agenti della Polizia locale nel punto che collega la strada Padana Superiore a via Trieste, lungo l’Alzaia Martesana.