Stress da rientro per un italiano su tre: c’è un dolce segreto per combatterlo

Un italiano su tre soffre di stress da rientro dalle ferie. Ecco il consiglio dell’Unione Italiana Food con l'aiuto del biologo nutrizionista Yari Rossi.
Curiosità12 Settembre 2025 - ore 09:56 - Redatto da Meteo.it
“Non ce la posso fare”: ve lo ripetete come un mantra dopo la fine dalle ferie? Non siete soli: più di tre italiani su dieci, uno su tre quindi, soffrono di stress da rientro.

Un ottimo rimedio può essere un tuffo nel dolce, nel miele in particolare. A suggerirlo, come riporta l’Ansa, è l’Unione Italiana Food, con l'aiuto del biologo nutrizionista Yari Rossi.

300 tipi di miele per stare meglio

Millefiori, di castagno, di acacia, di eucalipto o arancia: trovate il vostro tra gli oltre 300 diversi tipi di miele che esistono nel mondo. Cambiano colore, aroma e sapore a seconda del vegetale da cui le api raccolgono il nettare.

Tutti hanno in comune un identikit nutrizionale ideale per settembre. Fonte di energia, con zuccheri semplici, sali minerali e vitamine, è l’alleato ideale della salute psicofisica messa alla prova dal ritorno alla routine.

Contrasta infatti la spossatezza, contribuisce alla salute intestinale, può ridurre i sintomi delle allergie e favorisce in generale una buona digestione.

Più energia per il ritorno a scuola o al lavoro

"Il miele, grazie al suo contenuto di zuccheri semplici (glucosio e fruttosio), fornisce una rapida fonte di energia, utile per affrontare le giornate più impegnative come quelle di rientro a lavoro o a scuola”, spiega Yari Rossi. “Può essere un'ottima aggiunta alla dieta di settembre, offrendo benefici per l'energia, il sistema immunitario e la salute di tutto l'organismo in un momento così delicato".

Gli italiani lo apprezzano già, come ricorda Unionfood. Viene considerato sano (dal 57,3%) e naturale (dal 51,5%), buono (dal 48,2%), energetico (dal 39,9%), versatile (dal 28,6%) e pratico (dal 25,1%). Soprattutto è un elisir di salute per l'89,9%.

