Stress da rientro: come facilitare la transizione alla routine quotidiana

Dopo le vacanze estive, riprendere la vita di tutti i giorni può essere più difficile del previsto. Il ritorno al lavoro, alle responsabilità familiari e alle attività abituali può infatti provocare stanchezza, ansia e una sensazione di pressione. Questo disagio, spesso definito “stress da rientro”, può rendere meno piacevole il passaggio dalla pausa alla normalità. Con piccoli accorgimenti, il ritorno alla routine può diventare però più semplice e meno pesante.

Stress da rientro, i consigli per riprendere il ritmo dopo le vacanze

Dopo le vacanze, ripartire subito a ritmo massimo può aumentare stanchezza, tensione e ansia. È preferibile tornare alle abitudini quotidiane poco alla volta, iniziando dagli impegni meno pesanti e aumentando gradualmente il carico. Dividere i compiti più complessi in azioni semplici permette inoltre di affrontare meglio il lavoro senza sentirsi sopraffatti.

Anche la cura del corpo è importante per ritrovare energia e serenità dopo il periodo di pausa. Un’alimentazione varia e un’attività fisica regolare possono favorire il buonumore e aiutare a combattere lo stress. Fare movimento, infatti, stimola la produzione di endorfine, sostanze che contribuiscono a migliorare l’umore.

Per rendere più piacevole il ritorno alla normalità, può essere utile programmare qualche appuntamento piacevole, come una serata con gli amici o una gita nel fine settimana. Stabilire anche piccoli obiettivi personali e professionali può dare motivazione e aiutare a guardare con maggiore entusiasmo ai mesi successivi.

Durante la giornata è bene ritagliarsi brevi momenti di pausa per staccare la mente dagli impegni. Alcuni minuti di respirazione lenta, rilassamento o mindfulness possono contribuire a ridurre la tensione.

Stress da rientro, che cos'è e quali sono i sintomi

Il cosiddetto “stress da rientro” può comparire quando, dopo un periodo di vacanza, si torna al lavoro o a scuola. Non si tratta di una vera malattia, ma di una fase temporanea in cui il passaggio dalla tranquillità delle ferie alla routine può creare disagio.

Il ritorno agli impegni quotidiani può infatti far percepire meno energia e aumentare la malinconia o la preoccupazione. Questo stato può rendere più difficile affrontare le normali attività, soprattutto nei primi giorni dopo la pausa. Il fenomeno è piuttosto frequente dopo vacanze lunghe, durante le quali ci si è abituati a ritmi più rilassati e lontani dalle responsabilità abituali.

Tra i segnali più comuni ci sono stanchezza, irritabilità, agitazione, ansia e difficoltà a recuperare la concentrazione. Alcune persone possono anche avvertire una sensazione di spossatezza generale e avere poca voglia di svolgere le proprie attività. Possono inoltre comparire noia, nervosismo e cambiamenti improvvisi dell’umore. In genere, questi disturbi tendono a ridursi con il graduale ritorno alle abitudini quotidiane.