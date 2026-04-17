FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Le stelle cadenti di primavera tornano a brillare: il cielo si ac...

Le stelle cadenti di primavera tornano a brillare: il cielo si accende con i frammenti della cometa Thatcher

Skywatcher pronti per il picco delle prime meteore di primavera: tra pochi giorni le Liridi accenderanno il cielo d'aprile.
Spazio17 Aprile 2026 - ore 14:52 - Redatto da Meteo.it
Spazio17 Aprile 2026 - ore 14:52 - Redatto da Meteo.it

Il cielo primaverile sta per infiammarsi con una pioggia di stelle che promette di tenere tutti gli appassionati con il naso all'insù. Le Liridi, sciame meteorico tipico della stagione, raggiungeranno il picco tra pochi giorni.

Arrivano le Liridi 2026, quando osservarle nel cielo d'aprile

Manca davvero poco al picco delle Liridi, uno sciame antico, originato dai frammenti della Cometa C/1861 G1 Thatcher che ogni anno torna a infiammare il firmamento proprio in questo periodo. Il radiante, ovvero il punto dal quale sembrano scaturire, si trova nella Costellazione della Lira.

Stando a quanto riportato dall'Uai (Unione Astrofili Italiani) il momento migliore per osservare queste stelle cadenti sarà nella serata del 22 aprile. Nelle ore che seguono il tramonto del Sole sarà possibile vedere meteore veloci che solcheranno il cielo sfrecciando a circa 49 Km/s, lasciando dietro di sé lunghe scie persistenti. Lo sciame delle Liridi produce in media dalle 15 alle 20 meteore ogni ora, anche se in passato ci ha regalato outborst improvvisi con circa 100 ZHR.

Non possiamo sapere se quest'anno queste meteore decideranno di incantarci con degli exploit, ma sappiamo bene quali accortezze possiamo prendere per goderci al meglio lo spettacolo. D'altronde non stiamo parlando semplicemente di uno sciame meteorico d'aprile, ma delle stelle cadenti più belle della primavera e prepararsi al meglio è davvero importante.

Come osservare la più bella pioggia primaverile di stelle cadenti?

Innanzitutto ci teniamo a precisare che non servirà alcuna strumentazione: la pioggia di stelle sarà visibile a occhio nudo, e l'impiego di binocoli o telescopi non solo si rivelerebbe inutile, ma finirebbe anche per danneggiare gli skywatcher, limitando il campo visivo.

Ovviamente avremmo bisogno di cieli sereni e della scelta accurata dei punti di osservazione. Prediligere luoghi lontani dalle luci artificiali delle città ci permetterà di godere di cieli particolarmente bui, e riuscirà a garantirci le migliori condizioni di osservabilità per questo sciame che da molti è considerato il più bello di primavera.

Anche la Luna quest'anno sarà favorevole, visto che il nostro satellite (dopo il novilunio del 17 aprile) avrà una luminosità di circa il 34% e non creerà troppo disturbo visivo. Non ci resta che augurarvi buona visione e ricordarvi di mettere in tasca qualche bel desiderio rimasto da esaudire.

Articoli correlatiVedi tutti
  • La cometa C/2025 R3 PanSTARRS splende nei cieli di aprile: ecco quando e come ammirarla prima dell'alba
    Spazio13 Aprile 2026

    La cometa C/2025 R3 PanSTARRS splende nei cieli di aprile: ecco quando e come ammirarla prima dell'alba

    La cometa C/2025 R3 PanSTARRS sta per illuminare i cieli di aprile: ecco quando sarà visibile e come poterla osservare.
  • Tra pochi giorni il raro tris celeste Marte-Saturno-Mercurio
    Spazio13 Aprile 2026

    Tra pochi giorni il raro tris celeste Marte-Saturno-Mercurio

    A breve gli skywatcher ammireranno un raro tris celeste nel cielo d'aprile. Marte, Mercurio e Saturno protagonisti di un evento da non perdere.
  • Nasa: l'asteroide 2026 GD, grande quanto una casa, passerà vicino alla Terra il 10 aprile. Rischi di impatto?
    Spazio8 Aprile 2026

    Nasa: l'asteroide 2026 GD, grande quanto una casa, passerà vicino alla Terra il 10 aprile. Rischi di impatto?

    L’asteroide di recente scoperta 2026 GD passerà vicino alla Terra il 10 aprile 2026, effettuando un transito ravvicinato: rischi di impatto?
  • Il cielo si accende: tornano le stelle cadenti Liridi. Quando vederle in cielo
    Spazio7 Aprile 2026

    Il cielo si accende: tornano le stelle cadenti Liridi. Quando vederle in cielo

    Le Liridi stanno per illuminare il cielo primaverile: ecco quando sarà possibile osservarle.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: inizio di settimana segnato da temporali. Le zone coinvolte
Tendenza17 Aprile 2026
Meteo: inizio di settimana segnato da temporali. Le zone coinvolte
La tendenza meteo per l'inizio della settimana vede ancora molta incertezza, con rischio di nuovi temporali. Da giovedì 23 temperature in calo.
Meteo: fino a sabato 18 sole e clima caldo! Domenica 19 possibile peggioramento: ecco dove
Tendenza16 Aprile 2026
Meteo: fino a sabato 18 sole e clima caldo! Domenica 19 possibile peggioramento: ecco dove
La tendenza meteo per il weekend vede una situazione stabile e calda fino a sabato 18 mentre domenica 19 potrebbe peggiorare in alcune zone.
Meteo weekend: sabato 18 aprile con sole e caldo, domenica più instabile
Tendenza15 Aprile 2026
Meteo weekend: sabato 18 aprile con sole e caldo, domenica più instabile
Alta pressione in rinforzo sabato 18, poi torna un po' di instabilità domenica sulle regioni settentrionali. Temperature fino a 25-26 gradi. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 17 Aprile ore 19:46

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154