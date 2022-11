Stelle cadenti autunno 2022, questo è l'ultimo appuntamento: dove e quando ammirare lo spettacolo celeste

Le ultime stelle cadenti d'autunno stanno per arrivare e promettono di regalare emozioni. Ecco le date segnare sul calendario e alcuni consigli per scegliere la location ideale per una visione ottimale

10 Novembre 2022 - ore 15:55 Redatto da Redazione Meteo.it 10 Novembre 2022 - ore 15:55 Redatto da Redazione Meteo.it