Foliage, luoghi da ammirare: Italia elogiata dal Forbes, ecco dove andare e perché

Dove vedere il foliage? Ci sono numerosi luoghi in cui ammirare i colori dell'autunno e i paesaggi boschivi che si tingono di giallo, arancione e rosso, soprattutto in Italia. Alcuni di essi sono stati elogiati dal Forbes. Di quali parliamo? Della foresta Umbra in Puglia, del parco della Sila in Calabria e delle Langhe in Piemonte. Ecco tutti i dettagli per ammirare uno spettacolo tutto naturale che richiama numerosi turisti.

Foliage: ecco i luoghi elogiati dal Forbes

Il foliage non riguarda solo le foglie che cadono, ma i colori dell'autunno. Si tratta di un fenomeno totalmente naturale che ci permette di apprezzare di più i luoghi in cui viviamo e il cambio delle stagioni. Boschi e valli si trasformano. Dal verde acceso dell'estate si passa a colori caldi come quelli dell'arancio, del rosso e del giallo. Tra funghi, tartufi e castagne vi è la possibilità di immergersi nei boschi e assaporare pace e relax lontani dai rumori e dallo smog cittadino.

In Italia vi sono numerose zone dove ammirare il foliage, ma alcune di esse sono state citate perfino dal Forbes. Quali? In primis le Langhe nel nord-ovest del Piemonte. Qui il paesaggio è davvero straordinario paesaggio. Si possono ammirare colline e valli ricoperte da vigneti che si tingono dei magici colori autunnali.

Altro posto suggestivo? La Foresta Umbra in Puglia all'interno del Parco Nazionale del Gargano. Chi vi passeggia garantisce che l'atmosfera è quella di una vera e propria fiaba. A rendere unico il paesaggio sono: faggi, querce, aceri, agrifogli e sottobosco di macchia mediterranea, ma soprattutto esemplari antichi e maestosi come il Colosso della Foresta o lo Zappino dello Scorzone.

In Calabria? Il Parco della Sila. Qui aceri, pioppi e faggi incantano gli amanti del trekking mentre funghi e castagne regalano profumi e sapori unici.

Altri luoghi dove ammirare il foliage in Italia: ecco dove

In Italia non ci sono solo questi luoghi dove ammirare il foliage. Le mete possono essere davvero numerose per chi ha voglia di vivere un fine settimana lontano dalla città ed immergersi nella natura. Un esempio?

Valle Intelvi e il Lago di Como

la Val di Zoldo in Veneto

il Bosco di Mestre, sempre in Veneto

il Parco Naturale dei Boschi di Carrega in Emilia Romagna

la Garfagnana in Toscana

il Parco Nazionale della Majella oppure quello del Gran Sasso e dei monti della Laga in Abruzzo

Perché tutti vanno pazzi per il foliage? Ecco i benefici

Perché recarsi nei luoghi sopra citati per ammirare il foliage? Perché tutti parlano di questo evento naturale che si verifica in ogni autunno? Ebbene vi sono numerosi benefici. Stare in mezzo alla natura fa bene al corpo e allo spirito. Camminare in un parco o in un bosco, ammirandone i colori, aiuta a staccare la mente dai pensieri e favorisce l'allontanarsi di stress e depressione.