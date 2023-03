Come vedere anche a occhio nudo in questi giorni la "parata planetaria" con 5 corpi celesti

Già nei giorni scorsi è stato possibile - volgendo lo sguardo a ovest nelle ore notturne - ammirare un rarissimo allineamento di ben 5 pianeti. L'evento sarà visibile anche a occhio nudo stasera, martedì 28 marzo e per i prossimi giorni (fino al 30 marzo). Ecco tutti i consigli per non perderselo.

Rara "parata planetaria" di 5 pianeti

In un piccolo settore di appena 50 gradi sono riuniti 5 pianeti su 8. Il fenomeno - che quando coinvolge tre o più pianeti in una porzione di cielo viene definito "parata" - è piuttosto raro e può verificarsi di nuovo anche a distanza di anni. Nel passato recente siamo stati abbastanza fortunati, poiché l'ultimo si è verificato a fine giugno 2022.

L'allineamento di questi giorni vede Marte - con il suo caratteristico colore rossastro - dominare la scena dall'alto, seguito da Urano, Venere, Giove e Mercurio. A fare da cornice all'evento c'è la Luna, in fase crescente con lo spicchio del primo quarto.

Rispetto alla "parata planetaria" dello scorso anno troviamo in questi giorni un solo cambio, con Urano al posto di Saturno. Dopo l'allineamento in atto in questi giorni ci sarà da aspettare, e secondo gli esperti per poter riammirare i 5 corpi celesti nella stessa porzione di cielo dovremmo attendere fino al 2040.

Come vedere l'allineamento planetario

Due "baci celesti" ci aspettano dunque stanotte, con 5 pianeti visibili - tempo permettendo - a occhio nudo. Alle congiunzioni Luna - Marte e Giove - Mercurio si unirà infatti Venere, che osserverà le effusioni dall'alto, e Urano, a una distanza di circa 2° da Venere. Lo spettacolo si rivelerà ancora più affascinante se seguito con un buon telescopio - o meglio ancora con un telescopio - che permetta di individuare anche Urano. Il settimo pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole sarà infatti il più insidioso da individuare.

Come fanno sapere dall'Uai anche il "bacio" Giove - Mercurio sarà piuttosto difficile da osservare perché entrambi i pianeti si troveranno piuttosto bassi all’orizzonte, nella costellazione dei Pesci, immersi nella luce del crepuscolo serale.

©Stellarium - cielo del 28 marzo alle 19.50 circa

Decisamente più facile da osservare sarà il "bacio" Luna – Marte, con il nostro satellite che - prossimo alla fase di Primo Quarto - si troverà vicino al Pianeta Rosso nella costellazione dei Gemelli.

©Stellarium - cielo del 28 marzo ore 21.00 circa

Come vedere lo show celeste

Uno dietro l'altro o - per meglio dire - uno accanto all'altro: Mercurio, Venere, Marte, Giove e Urano si troveranno stasera in rigoroso ordine di vicinanza con il Sole. Come vederli? Se le condizioni meteo ci offriranno cieli sereni il miglior modo per godersi lo spettacolo è quello di scegliere un punto lontano da inquinamento luminoso e volgere lo sguardo (e il binocolo) a ovest subito dopo il tramonto. Nel caso in cui invece le nubi dovessero impedire una buona visualizzazione sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming, collegandosi a Virtual Telescope a partire dalle 17.45 UTC (19.45 ora italiana).