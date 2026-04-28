Stagione balneare 2026: quando riaprono gli stabilimenti, il calendario regione per regione

L’estate 2026 si avvicina e gli stabilimenti balneari italiani si preparano a riaprire. Come ogni anno, con la riapertura delle spiagge torna anche il classico rituale estivo italiano: chi arriva al mare con borse frigo e pranzi abbondanti, chi occupa il lettino per tutta la giornata, chi resta in acqua per ore e chi punta tutto sull’abbronzatura perfetta.

Alcuni stabilimenti hanno anticipato l’apertura, permettendo a molti italiani di concedersi un weekend al mare o una breve pausa dal ritmo frenetico delle città. Le date cambiano però da regione a regione, in base alla zona, al flusso turistico e alle decisioni dei singoli territori.

Nel Nord Italia la stagione balneare 2026 parte con tempistiche diverse a seconda delle località.

In Veneto, il Lido di Venezia è tra le prime zone a riaprire: alcune spiagge sono operative già dal 18 aprile 2026. A Caorle e Jesolo, invece, l’avvio della stagione è fissato per l'1 maggio 2026.

Anche in Friuli Venezia Giulia la stagione parte l'1 maggio 2026, con una cerimonia inaugurale presso l’ingresso principale della spiaggia GIT. L’apertura sarà accompagnata dalla sfilata della banda civica e dagli interventi delle autorità locali.

In Liguria, gli stabilimenti balneari aprono dal 15 maggio 2026 e resteranno operativi fino al 15 settembre 2026. Quest’anno, inoltre, l’attenzione sarà rivolta anche alle nuove norme e alle regole sui servizi, legate alle scadenze delle concessioni demaniali.

Stabilimenti balneari 2026: le aperture nel Centro Italia

Nel Centro Italia, l’Emilia-Romagna inaugura la stagione balneare il 16 maggio 2026, con chiusura prevista il 20 settembre 2026. Alcune strutture resteranno aperte fino al 2 novembre 2026, ma senza servizio di salvamento.

Nel Lazio, Roma e Ostia sono operative dall'1 maggio 2026. Anche in Toscana molte strutture hanno anticipato l’apertura durante i ponti di aprile, mentre le ultime riaperture sono previste comunque entro l'1 maggio 2026.

Le Marche seguono la stessa data, con partenza dall'1 maggio 2026. Per la stagione in arrivo, la regione punta in particolare sul monitoraggio delle acque e sulla qualità ambientale.

In Abruzzo, invece, la stagione balneare parte in anticipo: gli stabilimenti riaprono dal 25 aprile 2026, in occasione della Festa della Liberazione.

Quando riaprono i lidi nel Sud Italia e nelle isole

Nel Sud Italia il calendario delle riaperture presenta finestre più ampie e, in alcuni casi, stagioni particolarmente lunghe.

In Campania, la stagione balneare 2026 va dall'1 maggio al 30 settembre. In Puglia l’apertura è più tardiva: gli stabilimenti saranno operativi dal 23 maggio al 23 settembre 2026, concentrando quindi la stagione nei mesi centrali dell’estate.

Il Molise registra una delle finestre più estese, con apertura dall'1 aprile al 15 ottobre 2026. In Sardegna, invece, la stagione si colloca tra metà maggio e metà ottobre.

In Sicilia, gli stabilimenti balneari aprono dal 1 maggio al 31 ottobre 2026. Per l’isola si tratta di una stagione particolare: per tutto il 2026 gli stabilimenti non pagheranno i canoni demaniali, rendendo la gestione più agevole.

In Calabria, la situazione è più complessa. Diversi lidi sono danneggiati, rallentando, in alcune aree, la piena riapertura degli stabilimenti.