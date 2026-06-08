Solstizio d’Estate 2026, significato e curiosità sul giorno più lungo dell’anno

Quando è il solstizio d'estate 2026 e perché si chiama così? Quali curiosità e aneddoti si celano dietro al giorno più lungo dell'anno? Ecco tutto quello che dovresti sapere sull'evento che segna ufficialmente l'inizio dell'estate astronomica.

Solstizio d'estate: quando inizia la stagione astronomica?

L'evento che da ufficialmente il benvenuto alla stagione astronomica, meglio noto come solstizio d'estate, non ha una data fissa. Al contrario di quanto accade con la stagione meteorologica, che inizia sempre il 1° giugno, quella astronomica può prendere il via in giorni diversi, anche se il periodo rimane comunque circoscritto a un tempo ristretto.

Quest'anno si verificherà il 21 giugno alle 8:25 UTC (10:25 ora italiana): sarà quello il momento in cui saluteremo la primavera ed entreremo ufficialmente nella stagione più calda dell'anno.

Cosa accade durante il solstizio estivo?

Il termine "solstizio" deriva dal latino solstitium, che a sua volta è generato dall'unione di "sol" (sole) e "sistere" (fermarsi). La nostra Stella che si ferma è infatti l'impressione che noi, osservando dalla Terra, possiamo provare durante questo evento.

Il momento esatto in cui si verifica è quello che vede il nostro emisfero inclinato al massimo verso il Sole, così da ricevere la massima quantità di luce diurna. Per comprendere l'evento dobbiamo immaginare la Terra che orbita attorno al Sole nello spazio e al proprio asse. Quest'ultimo non è perpendicolare al Pianeta, ma inclinato di circa 23,5 gradi. Ne consegue che, nel corso dell'anno, il Polo Nord e quello Sud si inclinano verso il Sole con angoli diversi.

Nel momento in cui uno dei due emisferi terrestri raggiunge la massima inclinazione verso il Sole si verifica il solstizio d'estate, che coincide con quello invernale dall'altra parte.

Curiosità sul giorno più lungo dell'anno

La posizione della Terra rispetto al Sole, fa sì che il giorno del solstizio d'estate sia il più lungo dell'anno (e, all'inverso nell'altro emisfero, quello con la notte più lunga). Proprio in questa fase infatti, il nostro emisfero del pianeta riceve la maggior quantità di luce diurna.

Vi sono località, come il Circolo Polare Artico e più in generale quelle situate alle latitudini più settentrionali, dove si possono raggiungere anche 24 ore di luce continua. Da noi invece la durata dell'illuminazione naturale si attesta tra le 15 e le 16 ore.

Dal 21 giugno in poi le giornate cominceranno ad accorciarsi e le ore di luce diminuiranno progressivamente fino al solstizio d'inverno.