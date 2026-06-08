FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Solstizio d’Estate 2026, significato e curiosità sul giorno più l...

Solstizio d’Estate 2026, significato e curiosità sul giorno più lungo dell’anno

Cosa accade durante il solstizio d'estate e quando è il giorno più lungo 2026? Curiosità e significato dell'evento che apre ufficialmente l'estate astronomica.
Calendario8 Giugno 2026 - ore 14:32 - Redatto da Meteo.it
Calendario8 Giugno 2026 - ore 14:32 - Redatto da Meteo.it

Quando è il solstizio d'estate 2026 e perché si chiama così? Quali curiosità e aneddoti si celano dietro al giorno più lungo dell'anno? Ecco tutto quello che dovresti sapere sull'evento che segna ufficialmente l'inizio dell'estate astronomica.

Solstizio d'estate: quando inizia la stagione astronomica?

L'evento che da ufficialmente il benvenuto alla stagione astronomica, meglio noto come solstizio d'estate, non ha una data fissa. Al contrario di quanto accade con la stagione meteorologica, che inizia sempre il 1° giugno, quella astronomica può prendere il via in giorni diversi, anche se il periodo rimane comunque circoscritto a un tempo ristretto.

Quest'anno si verificherà il 21 giugno alle 8:25 UTC (10:25 ora italiana): sarà quello il momento in cui saluteremo la primavera ed entreremo ufficialmente nella stagione più calda dell'anno.

Cosa accade durante il solstizio estivo?

Il termine "solstizio" deriva dal latino solstitium, che a sua volta è generato dall'unione di "sol" (sole) e "sistere" (fermarsi). La nostra Stella che si ferma è infatti l'impressione che noi, osservando dalla Terra, possiamo provare durante questo evento.

Il momento esatto in cui si verifica è quello che vede il nostro emisfero inclinato al massimo verso il Sole, così da ricevere la massima quantità di luce diurna. Per comprendere l'evento dobbiamo immaginare la Terra che orbita attorno al Sole nello spazio e al proprio asse. Quest'ultimo non è perpendicolare al Pianeta, ma inclinato di circa 23,5 gradi. Ne consegue che, nel corso dell'anno, il Polo Nord e quello Sud si inclinano verso il Sole con angoli diversi.

Nel momento in cui uno dei due emisferi terrestri raggiunge la massima inclinazione verso il Sole si verifica il solstizio d'estate, che coincide con quello invernale dall'altra parte.

Curiosità sul giorno più lungo dell'anno

La posizione della Terra rispetto al Sole, fa sì che il giorno del solstizio d'estate sia il più lungo dell'anno (e, all'inverso nell'altro emisfero, quello con la notte più lunga). Proprio in questa fase infatti, il nostro emisfero del pianeta riceve la maggior quantità di luce diurna.

Vi sono località, come il Circolo Polare Artico e più in generale quelle situate alle latitudini più settentrionali, dove si possono raggiungere anche 24 ore di luce continua. Da noi invece la durata dell'illuminazione naturale si attesta tra le 15 e le 16 ore.

Dal 21 giugno in poi le giornate cominceranno ad accorciarsi e le ore di luce diminuiranno progressivamente fino al solstizio d'inverno.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Gli eventi astronomici di giugno: solstizio d'estate e congiunzioni planetarie
    Calendario1 Giugno 2026

    Gli eventi astronomici di giugno: solstizio d'estate e congiunzioni planetarie

    Giugno 2026 regala un ricco programma di eventi astronomici, tra incontri planetari, fasi lunari e spettacoli celesti.
  • Il 1° giugno 2026 segna l’inizio dell'estate meteorologica: ecco il motivo
    Calendario1 Giugno 2026

    Il 1° giugno 2026 segna l’inizio dell'estate meteorologica: ecco il motivo

    Nel 2026 l’estate astronomica inizia domenica 21 giugno, con il solstizio d’estate, alle 10:24 ora italiana.
  • Il 20 maggio è la Giornata mondiale delle api: come nasce e perché è importante?
    Calendario20 Maggio 2026

    Il 20 maggio è la Giornata mondiale delle api: come nasce e perché è importante?

    Il 20 maggio si celebrano le api, piccoli insetti impollinatori necessari per la nostra sopravvivenza.
  • Quando cade la Festa della Mamma 2026 e perché si celebra nella seconda domenica di maggio
    Calendario6 Maggio 2026

    Quando cade la Festa della Mamma 2026 e perché si celebra nella seconda domenica di maggio

    In Italia la Festa della Mamma si celebra la seconda domenica di maggio: ecco quando ricorre quest'anno.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, instabilità, vento e calo termico: ecco dove e quando
Tendenza8 Giugno 2026
Meteo, instabilità, vento e calo termico: ecco dove e quando
Alta pressione ancora salda al Centro-sud mentre il Nord vedrà condizioni di instabilità con episodi di maltempo. Generale calo termico. La tendenza
Meteo, fase instabile al Nord con temporali: la tendenza dal 10 giugno
Tendenza7 Giugno 2026
Meteo, fase instabile al Nord con temporali: la tendenza dal 10 giugno
Una perturbazione atlantica coinvolgerà con temporali le regioni del Nord mentre al Centro-sud sarà protagonista l'Anticiclone. La tendenza meteo dal 10 giugno
Meteo, sole e caldo al Centro-sud, più instabile al Nord: la tendenza dal 9 giugno
Tendenza6 Giugno 2026
Meteo, sole e caldo al Centro-sud, più instabile al Nord: la tendenza dal 9 giugno
La prossima settimana si profila soleggiata e calda al Centro-sud mentre il Nord verrà lambito da una perturbazione. La tendenza meteo dal 9 giugno
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 08 Giugno ore 17:21

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154