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Il 1° giugno 2026 segna l’inizio dell'estate meteorologica: ecco il motivo

L’estate meteorologica inizia ogni anno il 1° giugno e termina il 31 agosto nell’emisfero boreale. Nel 2026 l’estate astronomica inizia domenica 21 giugno, con il solstizio d’estate, alle 10:24 ora italiana.
Calendario1 Giugno 2026 - ore 10:06 - Redatto da Meteo.it
Calendario1 Giugno 2026 - ore 10:06 - Redatto da Meteo.it

Il 1° giugno non è soltanto il primo giorno del mese: per meteorologi e climatologi rappresenta anche l’inizio dell’estate meteorologica nell’emisfero boreale. Una data che spesso crea confusione, perché non coincide con l’inizio dell’estate astronomica, legata invece al solstizio.

Nel 2026, infatti, l’estate astronomica inizierà domenica 21 giugno alle 10:24 ora italiana, quando si verificherà il solstizio d’estate nell’emisfero nord. L’estate meteorologica, invece, segue un criterio diverso e più pratico: comprende sempre i mesi di giugno, luglio e agosto.

Estate meteorologica 2026: perché inizia il 1° giugno

L’estate meteorologica inizia il 1° giugno perché le stagioni usate in meteorologia sono divise in periodi fissi di tre mesi. In questo schema, la primavera comprende marzo, aprile e maggio; l’estate comprende giugno, luglio e agosto; l’autunno settembre, ottobre e novembre; l’inverno dicembre, gennaio e febbraio.

Questa suddivisione serve soprattutto a rendere più semplice e preciso il confronto dei dati climatici. Usare mesi interi consente di calcolare medie, anomalie di temperatura, piogge e statistiche stagionali in modo uniforme da un anno all’altro. Le stagioni astronomiche, invece, non iniziano sempre alla stessa ora e possono variare leggermente in base a solstizi, equinozi e calendario.

La differenza con l’estate astronomica

L’estate astronomica dipende dalla posizione della Terra rispetto al Sole. Nell’emisfero boreale comincia con il solstizio d’estate, il momento in cui il Sole raggiunge la sua massima declinazione verso nord e si ha il giorno con il maggior numero di ore di luce.

L’estate meteorologica, invece, è basata sul ciclo annuale delle temperature. Alle nostre latitudini il trimestre giugno-agosto coincide in genere con il periodo più caldo dell’anno, motivo per cui viene considerato la stagione estiva dal punto di vista climatico.

Perché questa distinzione è importante

La distinzione tra estate meteorologica ed estate astronomica non è solo una curiosità da calendario. Per chi studia il clima, il 1° giugno è una data utile perché permette di analizzare l’andamento della stagione calda con un periodo sempre identico: dal 1° giugno al 31 agosto.

In questo modo è possibile confrontare, ad esempio, l’estate 2026 con quelle degli anni precedenti, valutare se le temperature sono state sopra o sotto la media, misurare eventuali ondate di calore e osservare l’andamento delle precipitazioni. È lo stesso principio alla base delle “normali climatiche”, cioè medie calcolate su periodi lunghi e standardizzati, spesso trentennali.

Quindi quando comincia davvero l’estate?

Dipende dal punto di vista. Per la meteorologia, l’estate comincia il 1° giugno e termina il 31 agosto. Per l’astronomia, invece, inizia con il solstizio d’estate, che nel 2026 cade il 21 giugno. Entrambe le definizioni sono corrette, ma rispondono a esigenze diverse: una serve alla climatologia e alle statistiche meteo, l’altra descrive il moto della Terra intorno al Sole.

In sintesi, il 1° giugno segna l’inizio dell’estate meteorologica perché da questa data parte il trimestre più caldo dell’anno secondo la classificazione usata da meteorologi e climatologi. Il solstizio resta invece il riferimento astronomico, legato alla durata del giorno e alla posizione del Sole nel cielo.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 01 Giugno ore 11:42

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