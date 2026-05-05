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Sagre ed eventi del secondo weekend di maggio (dall'8 al 10)

Maggio porta con se tante belle iniziative legate alla gastronomia. Ecco alcune delle sagre che animeranno il weekend dall'8 al 10 maggio 2026.
Calendario5 Maggio 2026 - ore 16:10 - Redatto da Meteo.it
Calendario5 Maggio 2026 - ore 16:10 - Redatto da Meteo.it

Siamo ormai in primavera inoltrata e si sa questo è il periodo di eventi e sagre lungo tutto il territorio italiano. Borghi e centri città da nord a sud si vestono a festa, soprattutto durante i weekend offrendoci appuntamenti golosi che hanno come protagonisti i prodotti tipici dell’eccellenza gastronomica italiana. Ecco quindi per voi una lista degli eventi e delle sagre del weekend dall’8 al 10 maggio, per un fine settimana alla scoperta dei sapori nostrani.

Sagre ed eventi del secondo weekend di maggio

Dalla pizza agli asparagi, dalle fragole al riso fino ad arrivare alle erbe aromatiche, il prossimo fine settimana sarà un weekend all'insegna dei sapori che ci regala il buon cibo grazie alle tante sagre presenti su tutto il territorio. Ecco alcune selezionate per voi.

Le sagre dall'8 al 10 maggio 2026

SAGRA DELL’ASPARAGO ROSA - Mezzago (Monza Brianza) - Fino al 23 maggio, ogni weekend, la Sagra dell'Asparago Rosa di Mezzago, in provincia di Monza e Brianza animerà Palazzo Archinti. Tra le prelibatezze non mancheranno il risotto all’asparago e persino una crostata all’asparago. Inoltre birra e gin all’asparago, e sale aromatizzato all’asparago.

  • Orari: il ristorante è aperto il giovedì, venerdì e sabato (singolo turno) dalle ore 19.30. Domenica (singolo turno) dalle ore 12.30. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata solo online.

PIZZA FESTIVAL - Gorizia - Dall’8 al 10 maggio sarà la pizza, la vera protagonista a Gorizia con il Pizza Festival in Piazza della Vittoria. I migliori pizzaioli d’Italia, daranno modo di gustare la vera pizza napoletana ma anche la pizza fritta, il cuoppo napoletano, il celebre panzerotto, il calzone, la pizza gluten-free e molto altro. Non mancheranno spettacoli, dj set e un’area bimbi.

  • Orari: venerdì, dalle 18.00 alle 23.00; sabato e domenica, dalle 12.00 alle 23.00.

LE PIAZZE DEI SAPORI - Verona - Dal 7 al 10 maggio in piazza Bra a Verona prende il via Le Piazze dei Sapori. Tra i prodotti in mostra anche brezel, strudel, pesto, focacce, taralli, friselle, arancini, cannoli, olive ascolane, tartufi, salumi, formaggi, arrosticini, fiorentine toscane, vino, birra e molto altro. In Via Roma ci sarà un’area dedicata alla promozione del territorio.

  • Orari: giovedì, dalle ore 12.00 alle ore 23.00; venerdì e sabato, dalle ore 10.00 alle ore 23.00; domenica, dalle 10.00 alle ore 22.00.

FESTA DEL RISO ALLA PILOTA DE.CO - Castel d'Ario (Mantova) - A Castel d'Ario dal 7 al 24 maggio, si celebra il riso alla pilota De.Co. Una festa dedicata a un piatto storico, preparato con riso Vialone Nano e pasta di salame. Non mancheranno show cooking di paella (dal 7 al 12 maggio), risotto con rapa rossa vellutata di grana e pancetta croccante (dal 13 al 18 maggio), risotto all’ortica con luccio (dal 19 al 24 maggio). Ci sarà inoltre musica e dj. La domenica pomeriggio, dalle ore 14.00 prenderanno il via le visite guidate del castello e del borgo.

  • Orari apertura stand: dalle ore 19.30.

SAGRA DEL PESCE - Camogli, (Genova) - Dall'8 al 10 maggio a Camogli si celebra il patrono San Fortunato, protettore dei pescatori. L'evento sarà caratterizzato dalla presenza di pesce fritto presso il porticciolo di Piazza Colombo. Il pesce verrà fritto nella ormai celebre padella gigante.

AROMATICA - Diano Marina (Imperia) - Dall'8 al 10 maggio a Diano Marina presso il Palaromatica avrà luogo Aromatica, evento che celebra le erbe aromatiche e le specificità del Ponente Ligure. Non mancheranno cooking show, workshop, mercato dei produttori e ospiti di eccezione.

ENOLIA - Seravezza (Lucca) - Dal 9 all'11 maggio, Enolia mette in scena in provincia di Lucca la migliore produzione di olio. Non mancheranno salumi e altri prodotti del territorio. L'evento si terrà a Palazzo Mediceo, dove sul palco si alterneranno chef rinomati durante cooking show. L'11 maggio l’evento è aperto agli operatori di settore.

  • Orario: dalle 10.00 alle 19.30.

VALDICHIANA EATING - Cetona (Siena) - A Cetona, in Valdichiana, dal 9 al 10 maggio avrà luogo Valdichiana Eating. In Piazza Garibaldi i migliori produttori locali di olio extravergine d’oliva, vino, salumi, formaggi pecorini, legumi, conserve e ortofrutta di stagione. Il programma prevede cooking show. Per l'occasione, il Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona e il Parco Archeologico Naturalistico di Belverde sono aperti con orari straordinari.

SAGRA DELLA FRAGOLA - Lagosanto (Ferrara) - Dall'8 al 10 maggio con replica dal 15 al 17,  la fragola sarà protagonista a Lagosanto, in provincia di Ferrara. Negli stand si possono assaggiare e acquistare le fragole, ma altri prodotti dell'enogastronomia italiana.

SAGRA DELL’ASPARAGO SELVATICO - Poggio Moiano (Rieti) - Domenica 10 maggio, a Poggio Moiano in provincia di Rieti, si celebrare l'asparago selvatico. In mattinata è prevista la corsa solidale, la sfilata canina, mentre la sera musica dal vivo e balli.

INVERDURATA DI PACHINO 2026 - Pachino (Siracusa) - Dall'8 al 10 maggio, Pachino ospita Inverdurata. Luogo dell'evento è via Cavour, dove sarà possibile ammirare meravigliosi mosaici vegetali. Sarà possibile assistere alla creazione delle opere, ma non mancheranno naturalmente stand con degustazioni di prodotti locali.

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Ultimo aggiornamento Martedì 05 Maggio ore 21:20

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