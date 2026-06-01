Gli eventi astronomici di giugno: solstizio d'estate e congiunzioni planetarie

Con l’arrivo di giugno le temperature si alzano e le serate limpide offrono condizioni ideali per osservare il cielo notturno. Sebbene le notti siano più brevi, il mese riserva numerosi fenomeni astronomici di grande interesse.

Tra gli eventi più attesi ci sono gli incontri tra pianeti, le suggestive congiunzioni con la Luna e il Solstizio d’Estate, che segna l’inizio della nuova stagione.

Cielo di giugno 2026, ecco gli eventi astronomici

Giugno 2026 offrirà agli appassionati di astronomia numerosi spettacoli celesti visibili anche senza strumenti professionali. Per gran parte del mese, i pianeti Venere e Giove domineranno il cielo serale, apparendo vicini sull’orizzonte occidentale poco dopo il tramonto.

Il momento più suggestivo si verificherà il 9 giugno, quando i due pianeti raggiungeranno la minima distanza apparente, creando un affascinante incontro visibile a occhio nudo accanto alle stelle Castore e Polluce della costellazione dei Gemelli.

A metà mese si unirà anche Mercurio, dando vita a un raro allineamento planetario osservabile nelle ore successive al tramonto, con le migliori condizioni previste il 15 giugno. Lo spettacolo sarà ulteriormente arricchito il 16 e il 17 giugno dalla presenza di una sottile Luna crescente che accompagnerà i tre pianeti nel cielo della sera.

Un altro appuntamento importante sarà il Solstizio d’Estate, previsto il 21 giugno, momento che segnerà ufficialmente l’inizio della stagione estiva nell’emisfero nord. A chiudere il mese sarà la Luna piena del 30 giugno, conosciuta come “Luna delle Fragole”.

Quest’anno il nostro satellite apparirà leggermente più piccolo e meno luminoso del normale poiché si troverà vicino al punto più distante dalla Terra della sua orbita, fenomeno spesso definito “microluna”. Anche nei giorni precedenti e successivi sarà possibile ammirare il disco lunare quasi completamente illuminato, regalando uno degli ultimi grandi spettacoli astronomici del mese.

Come osservare questi eventi?

Per osservare al meglio i fenomeni astronomici di giugno è consigliabile scegliere luoghi lontani dalle luci artificiali dei centri urbani, che spesso rendono più difficile distinguere gli oggetti celesti meno luminosi. Anche un breve spostamento verso aree più buie può migliorare notevolmente la qualità dell’osservazione.

È importante inoltre avere una visuale ampia e sgombra da ostacoli come edifici, alberi o rilievi, soprattutto verso l’orizzonte dove si verificheranno molti degli eventi più interessanti del mese.

Per godersi lo spettacolo del cielo non è indispensabile possedere attrezzature costose o professionali: gran parte dei fenomeni sarà visibile a occhio nudo, mentre un semplice binocolo con un buon ingrandimento permetterà di apprezzare ancora meglio pianeti, Luna e congiunzioni astronomiche, offrendo un’esperienza coinvolgente e accessibile a tutti.