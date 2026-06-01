FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Gli eventi astronomici di giugno: solstizio d'estate e congiunzio...

Gli eventi astronomici di giugno: solstizio d'estate e congiunzioni planetarie

Giugno 2026 regala un ricco programma di eventi astronomici, tra incontri planetari, fasi lunari e spettacoli celesti.
Calendario1 Giugno 2026 - ore 14:57 - Redatto da Meteo.it
Calendario1 Giugno 2026 - ore 14:57 - Redatto da Meteo.it

Con l’arrivo di giugno le temperature si alzano e le serate limpide offrono condizioni ideali per osservare il cielo notturno. Sebbene le notti siano più brevi, il mese riserva numerosi fenomeni astronomici di grande interesse.

Tra gli eventi più attesi ci sono gli incontri tra pianeti, le suggestive congiunzioni con la Luna e il Solstizio d’Estate, che segna l’inizio della nuova stagione.

Cielo di giugno 2026, ecco gli eventi astronomici

Giugno 2026 offrirà agli appassionati di astronomia numerosi spettacoli celesti visibili anche senza strumenti professionali. Per gran parte del mese, i pianeti Venere e Giove domineranno il cielo serale, apparendo vicini sull’orizzonte occidentale poco dopo il tramonto.

Il momento più suggestivo si verificherà il 9 giugno, quando i due pianeti raggiungeranno la minima distanza apparente, creando un affascinante incontro visibile a occhio nudo accanto alle stelle Castore e Polluce della costellazione dei Gemelli.

A metà mese si unirà anche Mercurio, dando vita a un raro allineamento planetario osservabile nelle ore successive al tramonto, con le migliori condizioni previste il 15 giugno. Lo spettacolo sarà ulteriormente arricchito il 16 e il 17 giugno dalla presenza di una sottile Luna crescente che accompagnerà i tre pianeti nel cielo della sera.

Un altro appuntamento importante sarà il Solstizio d’Estate, previsto il 21 giugno, momento che segnerà ufficialmente l’inizio della stagione estiva nell’emisfero nord. A chiudere il mese sarà la Luna piena del 30 giugno, conosciuta come “Luna delle Fragole”.

Quest’anno il nostro satellite apparirà leggermente più piccolo e meno luminoso del normale poiché si troverà vicino al punto più distante dalla Terra della sua orbita, fenomeno spesso definito “microluna”. Anche nei giorni precedenti e successivi sarà possibile ammirare il disco lunare quasi completamente illuminato, regalando uno degli ultimi grandi spettacoli astronomici del mese.

Come osservare questi eventi?  

Per osservare al meglio i fenomeni astronomici di giugno è consigliabile scegliere luoghi lontani dalle luci artificiali dei centri urbani, che spesso rendono più difficile distinguere gli oggetti celesti meno luminosi. Anche un breve spostamento verso aree più buie può migliorare notevolmente la qualità dell’osservazione.

È importante inoltre avere una visuale ampia e sgombra da ostacoli come edifici, alberi o rilievi, soprattutto verso l’orizzonte dove si verificheranno molti degli eventi più interessanti del mese.

Per godersi lo spettacolo del cielo non è indispensabile possedere attrezzature costose o professionali: gran parte dei fenomeni sarà visibile a occhio nudo, mentre un semplice binocolo con un buon ingrandimento permetterà di apprezzare ancora meglio pianeti, Luna e congiunzioni astronomiche, offrendo un’esperienza coinvolgente e accessibile a tutti.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Il 1° giugno 2026 segna l’inizio dell'estate meteorologica: ecco il motivo
    Calendario1 Giugno 2026

    Il 1° giugno 2026 segna l’inizio dell'estate meteorologica: ecco il motivo

    Nel 2026 l’estate astronomica inizia domenica 21 giugno, con il solstizio d’estate, alle 10:24 ora italiana.
  • Il 20 maggio è la Giornata mondiale delle api: come nasce e perché è importante?
    Calendario20 Maggio 2026

    Il 20 maggio è la Giornata mondiale delle api: come nasce e perché è importante?

    Il 20 maggio si celebrano le api, piccoli insetti impollinatori necessari per la nostra sopravvivenza.
  • Quando cade la Festa della Mamma 2026 e perché si celebra nella seconda domenica di maggio
    Calendario6 Maggio 2026

    Quando cade la Festa della Mamma 2026 e perché si celebra nella seconda domenica di maggio

    In Italia la Festa della Mamma si celebra la seconda domenica di maggio: ecco quando ricorre quest'anno.
  • Sagre ed eventi del secondo weekend di maggio (dall'8 al 10)
    Calendario5 Maggio 2026

    Sagre ed eventi del secondo weekend di maggio (dall'8 al 10)

    Le più interessanti sagre del secondo weekend di maggio che va dall'8 al 10. Ecco la lista con alcuni eventi imperdibili
Ultime newsVedi tutte
Meteo: prima decade di giugno spesso piovosa! La tendenza da giovedì 4
Tendenza1 Giugno 2026
Meteo: prima decade di giugno spesso piovosa! La tendenza da giovedì 4
La tendenza meteo per la seconda parte della settimana vede altre fasi di maltempo all'orizzonte con una breve tregua prevista per giovedì 4.
Meteo: mercoledì 3 giugno ancora maltempo! Ecco dove
Tendenza31 Maggio 2026
Meteo: mercoledì 3 giugno ancora maltempo! Ecco dove
La tendenza meteo da mercoledì 3 giugno vede ancora la possibilità di forti temporali su parte del Paese. Venerdì 5 nuovo peggioramento?
Meteo, 2 giugno con forte perturbazione al Nord: la tendenza
Tendenza30 Maggio 2026
Meteo, 2 giugno con forte perturbazione al Nord: la tendenza
Giugno al via con fasi di maltempo e rischio temporali e grandine. Dopo il caldo anomalo, temperature in calo. La tendenza meteo dal 2 giugno
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 01 Giugno ore 18:03

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154