FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Spiagge italiane a rischio: il mare avanza e divora la costa

Spiagge italiane a rischio: il mare avanza e divora la costa

Entro pochi decenni l’Italia potrebbe perdere quasi metà delle sue spiagge: un fenomeno alimentato dall’innalzamento del mare, dall’erosione e da decenni di urbanizzazione incontrollata lungo le coste.
Sostenibilità20 Novembre 2025 - ore 09:35 - Redatto da Meteo.it
Sostenibilità20 Novembre 2025 - ore 09:35 - Redatto da Meteo.it

L’Italia potrebbe perdere fino al 20% delle proprie spiagge entro il 2050 e arrivare a una loro riduzione del 45% entro il 2100. È quanto emerge dal XVII rapporto Paesaggi Sommersi della Società Geografica Italiana, pubblicato nell’ottobre 2025.

Le proiezioni si basano sui principali scenari climatici globali e mettono in evidenza l’elevata fragilità dei litorali italiani, già oggi interessati da intensi processi di erosione costiera, accentuati da una gestione ambientale inadeguata nel corso del Novecento e da una pressione turistica sempre crescente.

L’Italia rischia di perdere fino al 45% delle sue spiagge entro il 2100

Tra le aree più vulnerabili spiccano l’Alto Adriatico, il Gargano, diversi tratti del litorale tirrenico tra Toscana e Campania e le zone di Cagliari e Oristano, territori che già oggi registrano un rapido arretramento della linea di costa e che potrebbero subire perdite superiori alla media nazionale.

Spiagge italiane a rischio: percentuali, scenari e conseguenze

Il rapporto della Società Geografica Italiana descrive un quadro particolarmente critico. Secondo le stime, lo scenario del 2050 prevede la scomparsa di un quinto delle spiagge italiane, un valore destinato quasi a raddoppiare entro la fine del secolo.

Regioni come la Sardegna sono tra le più colpite: nelle aree di Oristano e Cagliari, ad esempio, la perdita della costa potrebbe sfiorare il 40% entro metà secolo e raggiungere il 70% nel 2100. Anche Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Campania indicano prospettive severe, con una possibile sommersione di oltre metà dei tratti sabbiosi.

Le conseguenze riguardano non solo il paesaggio, ma anche l’equilibrio ambientale e sociale dei territori. L’ingressione marina minaccerà paludi, saline e lagune, riducendone oltre metà della superficie e compromettendo ecosistemi fondamentali per la biodiversità.

Anche l’agricoltura subirà un colpo pesante: più del 10% dei terreni coltivati vicino alla costa rischia di essere danneggiato dall’innalzamento del mare e dalla crescente salinizzazione dei suoli. A ciò si aggiunge l’impatto sulle comunità: oggi quasi 800.000 persone vivono in aree poste al di sotto del livello del mare e potrebbero essere costrette a spostarsi.

L’innalzamento del mare e l’erosione costiera

Il fattore scatenante dell’attuale crisi costiera è l’innalzamento eustatico, cioè la risalita del livello dei mari, un fenomeno globale ormai incontestabile. Tuttavia, il rapporto chiarisce che l’Italia ha iniziato ad essere vulnerabile molto prima, soprattutto a causa dei processi di erosione amplificati dalle attività dell’uomo. I dati ISPRA evidenziano come tra il 2006 e il 2019 sia scomparso quasi un quinto delle spiagge basse italiane, e le proiezioni mostrano che entro il 2050 quasi il 70% dei litorali sarà interessato da erosione.

Una gestione costiera spesso orientata allo sviluppo, non alla tutela

Gran parte della responsabilità è legata alle politiche portate avanti dal dopoguerra in poi. A partire dagli anni ’50, la crescita economica e il boom del turismo hanno spinto regioni e comuni a privilegiare infrastrutture, porti, villaggi turistici e stabilimenti balneari, trascurando la salvaguardia degli equilibri naturali.

La spianatura delle dune per creare nuovi accessi alla spiaggia, la costruzione di opere rigide per stabilizzare la costa e gli interventi di bonifica hanno trasformato profondamente il paesaggio, alterando quel sistema naturale che, per millenni, aveva difeso in modo spontaneo i litorali.

A monte, la costruzione di dighe e la deviazione dei fiumi ha ridotto in modo drastico l’arrivo dei sedimenti alla foce, interrompendo quel ciclo naturale che permette alla spiaggia di rigenerarsi. Per sopperire a questa carenza, oggi molte località sono costrette a intervenire ogni anno con il ripascimento, un’attività costosa e temporanea.

Urbanizzazione, turismo e uso industriale delle coste

La pressione turistica ha accelerato ulteriormente la trasformazione dei litorali. I comuni vicini al mare — che rappresentano solo il 16% del territorio nazionale — concentrano oltre metà del turismo complessivo italiano, generando un forte incremento del consumo di suolo. Intere aree costiere sono state ricoperte da strutture, strade, parcheggi e abitazioni, spesso costruite troppo vicino alla linea di costa o addirittura in aree ad alto rischio.

Anche l’uso industriale e portuale delle coste ha contribuito alla perdita di naturalità. Nella fascia entro 300 metri dal mare, quasi un quarto del territorio è ormai occupato da infrastrutture artificiali, con valori ancora più alti in regioni come Liguria e Marche.

Il ruolo del cambiamento climatico

Su questo scenario già compromesso si è poi innestato il cambiamento climatico, con periodi di siccità più intensi, eventi meteorologici estremi e alterazioni dei cicli idrologici. I fiumi trasportano meno sedimenti, le mareggiate sono più violente e frequenti, e il mare avanza più rapidamente verso l’entroterra.

La battaglia per il Pianeta è una battaglia di tutti. Con le Missioni Green dell’app Meteo.it puoi imparare e praticare ogni giorno, divertendoti, una vita più sostenibile attraverso quiz, storie e piccoli gesti quotidiani. C’è anche una classifica per vedere come ti piazzi nella sfida con gli altri.

Insieme possiamo fare la differenza. II nuovo obiettivo è raggiungere le 50.000 azioni sostenibili: entra in azione.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Addio alle vecchie bottiglie di plastica: nel 2030 saranno completamente diverse
    Sostenibilità21 Novembre 2025

    Addio alle vecchie bottiglie di plastica: nel 2030 saranno completamente diverse

    A partire dal 2030 le bottiglie di plastica saranno diverse: ecco cosa cambierà.
  • Perché le turbolenze in aereo diventeranno sempre più frequenti? Il ruolo del cambiamento climatico
    Sostenibilità19 Novembre 2025

    Perché le turbolenze in aereo diventeranno sempre più frequenti? Il ruolo del cambiamento climatico

    Le turbolenze aeree sono sempre più legate agli effetti del cambiamento climatico per la crescente tropicalizzazione dell’atmosfera.
  • Solo l'Europa taglia la CO2 nel 2024, il resto del mondo resta in crescita
    Sostenibilità11 Novembre 2025

    Solo l'Europa taglia la CO2 nel 2024, il resto del mondo resta in crescita

    I ministri dell’Ambiente dell’UE hanno approvato la revisione della legge sul clima, che fissa nuovi obiettivi entro il 2040.
  • Un ghiacciaio dell'Antartide si ritira dieci volte più velocemente: lo studio su Nature Geoscience svela le cause
    Sostenibilità7 Novembre 2025

    Un ghiacciaio dell'Antartide si ritira dieci volte più velocemente: lo studio su Nature Geoscience svela le cause

    Un ghiacciaio in Antartide ha perso in soli 60 giorni la metà del suo ghiaccio: i dati allarmanti pubblicati in uno studio su Nature Geoscience.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: nuova settimana con maltempo e piogge abbondanti. La tendenza
Tendenza21 Novembre 2025
Meteo: nuova settimana con maltempo e piogge abbondanti. La tendenza
La nuova settimana sarà segnata da diversi impulsi perturbati che porteranno maltempo ma anche da un rialzo delle temperature al Sud e Isole.
Meteo: da lunedì 24 novembre nuove fasi di maltempo e neve a bassa quota
Tendenza20 Novembre 2025
Meteo: da lunedì 24 novembre nuove fasi di maltempo e neve a bassa quota
La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana vede l'arrivo di una nuova perturbazione con maltempo perlopiù al Centro-Sud. Ancora neve
Meteo, sabato 22 con maltempo invernale: piogge e vento forte, neve fino in collina
Tendenza19 Novembre 2025
Meteo, sabato 22 con maltempo invernale: piogge e vento forte, neve fino in collina
Weekend con maltempo invernale: aria fredda e neve fino in collina, piogge e venti forti. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 21 Novembre ore 15:04

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154