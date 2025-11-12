FacebookInstagramXWhatsApp

Siale, l’unica megattera albina al mondo: il dolce gioco con la mamma conquista il web

Siale, unica megattera albina al mondo dopo la scomparsa dai radar di Migaloo, è stata immortalata mentre gioca e nuota con la sua mamma. Il video dolcissimo ha fatto il giro del web.
Ambiente12 Novembre 2025 - ore 15:48 - Redatto da Meteo.it
Siale, l'unica megattera albina al mondo è stata avvistata e immortalata mentre gioca dolcemente con la mamma. Il video ha conquistato il web e i social. Cosa sappiamo di lei? Ecco tutte le informazioni che giungono dall'Australia e le commoventi immagini.

Siale, l'unica megattera albina: chi è e dove vive?

Chi è Siale e perché pare essere l'unica megattera albina? Nata a Tonga nel 2024, Siale, il cui nome significa gelsomino bianco nella lingua di Tonga, sembra proprio essere l'unica megattera albina al mondo.

Questa cucciola di megaptera novaeangliae, avvistata al largo del Nuovo Galles del Sud, in Australia, è infatti rimasta l'unica a oggi conosciuta dopo la scomparsa di Migaloo, avvistato nel 1991, ma di cui si sono perse le tracce nel 2018. Non vi sono stati altri avvistamenti di megattere albine e per questo motivo si pensa che sia l'unica.

Il 5 novembre scorso Siale è stata avvistata dagli scienziati e immortalata nel video realizzato sul charter Whale Discoveries utilizzato per l'avvistamento. Cosa è accaduto? In primis il gruppo di soccorso per mammiferi marini Orrca ha ricevuto il filmato di questa splendida megattera bianca che viaggiava verso nord al largo della costa meridionale del Nuovo Galles del Sud.

Il team si è poi mobilitato riuscendo a localizzarla e a confermare l'avvistamento. Siale è stata ripresa poi mentre nuota e gioca con la sua mamma. Immagini dolcissime e meravigliose che in poco tempo hanno fatto il giro del web e dei social.

Il commovente video

Come salvaguardare Siale? Le precauzioni prese

Per proteggere l'unica megattera albina al mondo si è deciso di prendere alcune precauzioni. È pertanto stata istituita una zona di esclusione speciale di 500 metri per imbarcazioni e moto d'acqua. Oltre a questo tutti i cittadini sono stati chiamati a condividere con il gruppo Orrca i video e le notizie degli avvistamenti di Siale così che si possa controllare il suo stato di salute e si possa sempre tenere traccia dei suoi spostamenti.

