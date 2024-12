Spazio e Astronomia: 6 pianeti del Sistema Solare saranno tutti visibili in cielo, ecco quando

Il 2025 inizia con una news interessante per gli amanti dello spazio e dell'astronomia. Verso la fine del mese di gennaio 2025, infatti, potremo ammirare, forse anche ad occhio nudo, ben sei pianeti del Sistema Solare. Tutti in contemporanea. Il raro spettacolo merita davvero di essere ammirato, se non ad occhio nudo, quantomeno con un cannocchiale. Ecco tutti i dettagli.

Spazio e astronomia, uno spettacolo raro: ecco quando e come ammirarlo

Come riportato da Star Walk il 2025 inizierà nel migliore dei modi per chi ama contemplare lo spazio ed è appassionato di astronomia. Come mai? Ebbene potremo ammirare in contemporanea ben sei pianeti del Sistema Solare. Gli esperti sottolineano che i pianeti saranno tutti visibili in cielo nello stesso momento e molti di essi - ma non tutti - potranno essere ammirati anche ad occhio nudo.

Quando accadrà tutto ciò? Il prossimo 21 gennaio 2025. L'ultimo evento di questo tipo si è verificato invece i primi di giugno 2024. E' bene specificare che l'evento sarà visibile quasi ovunque nel mondo nelle ore serali e si potrà ammirare per diversi giorni, ma il 21 gennaio 2025 è la data in cui lo spettacolo sarà osservabile nel migliori dei modi a diverse latitudini.

Per quanto riguarda il nostro Paese la possibilità di vedere i 6 pianeti in contemporanea inizierà a partire dalle 19.30 circa. A quell'ora, infatti, i sei pianeti del Sistema Solare si ritroveranno sopra l’orizzonte. Si potranno ammirare ad occhio nudo soprattutto a Sud-Est:

Giove,

Marte,

Urano.

Mentre: Venere, Saturno e Nettuno saranno a ovest – sud-ovest.

Nelle ore successive si continueranno ad ammirare soprattutto i pianeti voltando lo sguardo o ancor meglio il telescopio verso sud-est. Oltretutto per poter ammirare nel migliore dei modi si Nettuno che Urano sarà necessario un telescopio. Saturno, sarà visibile, invece, anche ad occhio nudo, ma c'è chi consiglia di migliorare la propria esperienza dotandosi di un binocolo.

Mercurio, il grande assente: quando lo si potrà vedere?

Nella visione contemporanea dei sei pianeti del Sistema Solare, il grande assente sarà proprio Mercurio. Quando lo si potrà scorgere? Secondo gli esperti occorrerà attendere il 28 febbraio 2025 quando si verificherà un allineamento di sette pianeti. Solo in quel giorno, infatti, Mercurio si unirà alla parata, regalando uno spettacolo davvero unico e imperdibile.