Spagna, ecco le mete meno turistiche dove godersi i paesaggi in pace e relax

Quali sono per la Spagna le mete meno turistiche dove potersi godere i paesaggi in santa pace e con il massimo del relax? Tralasciando dunque le mete più famose quali: Ibiza, Formentera, Barcellona, Loret de Mar o addirittura la Costa del Sol, chi vuole scoprire davvero la Spagna, ammirarne i paesaggi e toccare con mano usi e costumi, deve assolutamente spostarsi in altre località meno popolari, ma comunque dotate di grande fascino. Tra di esse ve ne sono alcune davvero imperdibili che potranno rivelarsi un'ottima meta per le vacanze estive.

Spagna, le mete meno turistiche per una vacanza da sogno

Niente resse o code per ammirare quel monumento o per recarsi in spiaggia, niente folla nei locali, niente turisti in ogni dove, ma tanta pace e tranquillità. Ci sono posti in Spagna dotati di grande magia e fascino assolutamente da scoprire. Dalle Asturie alla Castiglia, dall'Estremadura fino ai Pirenei. Secondo Turespaña, l’ente del turismo spagnolo, per evitare il turismo di massa, occorre recarsi in primis presso La Graciosa ovvero l’ottava isola delle Canarie. Pace, silenzio, calma e tranquillità la fanno da padrone. Vi sono bellissime spiagge di sabbia bianca e acque cristalline. L'Isola è oltretutto parte integrante del Parco Naturale che vanta la riserva marina più estesa d’Europa. Si possono fare immersioni subacquee ed escursioni in catamarano, ma soprattutto si possono degustare le varie specialità locali.

Altra meta da visitare? Huesca, che si trova poco lontana dalla catena montuosa che divide la Spagna dalla Francia. Il consiglio è quello di visitare i Piereni e poi fermarsi in città per visitare soprattutto: la Cattedrale gotica, il Monastero di San Pedro el Viejo e infine anche il Castillo de Montearagón.

Le altre località: da La comarca di La Vera alle Asturie

Un'altra località della Spagna da visitare senza che vi sia 'ressa'? La comarca di La Vera. Si tratta di un angolo incantato della Spagna, con paesaggi naturali davvero magnifici, monumenti e grandi possibilità di respirare appieno la cultura del luogo.

Ultimo, ma non ultimo, tra i luoghi meno turistici: i borghi marinari delle Asturie tra cui vi sono: Ribadesella, Llanes, Lastres e Tazones. Ideali per chi ama le vacanze avventurose, regalano la possibilità di adrenalionicheì discese in canoa.