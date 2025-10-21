FacebookInstagramXWhatsApp

  Meteo
  Notizie Meteo
Sostenibilità, Italia in retromarcia: i dati delle varie città

L’allarme sostenibilità da un report di Legambiente. Ecco le tendenze (in negativo) e i dati delle città, con il Sud in affanno.
Sostenibilità21 Ottobre 2025 - ore 10:22 - Redatto da Meteo.it
È un’Italia a marcia indietro quella che appare sul fronte della sostenibilità dal report annuale Ecosistema Urbano di Legambiente, in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore.

L’allarme arriva come bilancio sui dati 2024 in cui cala al 54,24% la media del punteggio dei capoluoghi di provincia italiani, con un -3,8% rispetto al 56,41% di due anni fa.

La classifica italiana

Il quadro varia molto a secondo delle città. Sopra i 75 punti troviamo solo Trento (79,78 %) e Mantova (78,74%). Al terzo posto c’è Bergamo 71,82%, che risale di ben 13 posizioni grazie soprattutto a raccolta differenziata e ciclabilità. Nella top ten seguono poi nell’ordine: Bolzano, Pordenone, Reggio Emilia, Parma, Rimini, Bologna e Forlì.

Il Sud resta in affanno, a parte il caso di Cosenza, 16esima e unica città del Meridione nella top 20. In fondo alla classifica ci sono nove città del Sud: Caltanissetta, Caserta, Catania, Palermo, Catanzaro, Napoli, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria (ultima, al 106° posto). Non arrivano a toccare il 35% nel punteggio, le ultime tre addirittura il 25%.

Sostenibilità, le tendenze in negativo

Nel 2024 in media sono diminuite in genere la superficie urbana riservata alla ciclabilità (10,39 metri equivalenti ogni 100 abitanti), delle isole pedonali (48,6 mq) e delle zone a traffico limitato (368,3 metri quadri).

Aumenta invece, purtroppo, stando ai dati Ispra, il consumo di suolo nonostante un calo totale del numero degli abitanti. Insomma, il voto totale in sostenibilità non è buono, bisogna riparare.

Con le Missioni Green dell’app Meteo.it puoi imparare e praticare ogni giorno, divertendoti, una vita più sostenibile attraverso quiz, storie e piccoli gesti quotidiani. C’è anche una classifica per vedere come ti piazzi nella sfida con gli altri.

Insieme possiamo fare la differenza. II nuovo obiettivo è raggiungere le 50.000 azioni sostenibili: entra in azione.

