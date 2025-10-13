Giornata internazionale Onu per la riduzione del rischio di disastri: investire in resilienza

Oggi, lunedì 13 ottobre è la Giornata internazionale per la riduzione del rischio di disastri. A istituire l’International Day for Disaster Risk Reduction è stata nel 1989 l’Onu, che oggi invita ancora una volta a finanziare la resilienza e non i disastri naturali

La Nazioni Unite ricordano i costi in continuo aumento per l’impatto crescente del cambiamento climatico e di eventi meteo estremi, senza che politiche adeguate li contrastino.

Disastri naturali e resilienza

Gli investimenti nella riduzione dei rischi restano infatti in media molto bassi, meno dell’1% di quelli pubblici. Anche il settore privato, che controlla il 75% degli investimenti, spesso trascura queste minacce, vulnerabilità e perdite potenziali, insiste l’Onu, che invita invece a investire in resilienza.

Le Nazioni Unite invitano tutti noi, a diffondere questa prospettiva, a partire dai social media, perché le nuove generazioni possano avere un futuro resiliente ai disastri naturali provocati dal cambiamento climatico.



