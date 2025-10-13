FacebookInstagramXWhatsApp

Giornata internazionale Onu per la riduzione del rischio di disastri: investire in resilienza

Oggi, 13 ottobre, è la Giornata internazionale per la riduzione del rischio di disastri. Ecco i temi per le Nazioni Unite.
13 Ottobre 2025
Oggi, lunedì 13 ottobre è la Giornata internazionale per la riduzione del rischio di disastri. A istituire l’International Day for Disaster Risk Reduction è stata nel 1989 l’Onu, che oggi invita ancora una volta a finanziare la resilienza e non i disastri naturali

La Nazioni Unite ricordano i costi in continuo aumento per l’impatto crescente del cambiamento climatico e di eventi meteo estremi, senza che politiche adeguate li contrastino.

Disastri naturali e resilienza

Gli investimenti nella riduzione dei rischi restano infatti in media molto bassi, meno dell’1% di quelli pubblici. Anche il settore privato, che controlla il 75% degli investimenti, spesso trascura queste minacce, vulnerabilità e perdite potenziali, insiste l’Onu, che invita invece a investire in resilienza.

Le Nazioni Unite invitano tutti noi, a diffondere questa prospettiva, a partire dai social media, perché le nuove generazioni possano avere un futuro resiliente ai disastri naturali provocati dal cambiamento climatico.

La battaglia per il Pianeta è una battaglia di tutti, anche in questo. Con le Missioni Green dell’app Meteo.it puoi imparare e praticare ogni giorno, divertendoti, una vita più sostenibile attraverso quiz, storie e piccoli gesti quotidiani.

Insieme possiamo fare la differenza. II nuovo obiettivo è raggiungere le 50.000 azioni sostenibili: entra in azione.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Una città italiana tra le più green d'Europa: ecco la vincitrice del Green Leaf Award
    Sostenibilità8 Ottobre 2025

    Una città italiana tra le più green d'Europa: ecco la vincitrice del Green Leaf Award

    Siena ha ricevuto l'European Green Leaf Award 2027. Lo stesso premio è stato assegnato ad Assen in Olanda e a Heilbronn in Germania.
  • Ondate di calore marine: un nuovo studio rivela gli effetti sul ciclo del carbonio
    Sostenibilità7 Ottobre 2025

    Ondate di calore marine: un nuovo studio rivela gli effetti sul ciclo del carbonio

    Uno studio rivela che le ondate di calore marino influenzano la base della catena alimentare oceanica, alterando il ciclo del carbonio.
  • Lo spreco di cibo costa a ognuno di noi 378 euro l’anno: ecco come combatterlo
    Sostenibilità7 Ottobre 2025

    Lo spreco di cibo costa a ognuno di noi 378 euro l’anno: ecco come combatterlo

    Ciascuno di noi butta in media 100 chili di cibo l’anno, come due mesi di spesa, spendendo inutilmente 378 euro. Ecco come combattere lo spreco.
  • Olio esausto: ecco come riciclarlo per non inquinare (molto)
    Sostenibilità6 Ottobre 2025

    Olio esausto: ecco come riciclarlo per non inquinare (molto)

    Partendo dalle fritture, in Italia si producono 260 mila tonnellate di olio esausto l’anno. Ecco come evitare un grave inquinamento ambientale.
