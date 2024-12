Solstizio d’inverno a dicembre: il giorno più corto dell’anno sta arrivando, e non è Santa Lucia

Il giorno più breve dell'anno in cui cade il Solstizio d’Inverno arriva a dicembre. Nonostante la tradizione popolare citi ancora il 13 dicembre in cui si celebra Santa Lucia come giorno più corto, la scienza ci dà un'altra spiegazione.

Calendario 11 Dicembre 2024 - ore 10:24 - Redatto da Meteo.it Calendario 11 Dicembre 2024 - ore 10:24 - Redatto da Meteo.it