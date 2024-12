Santa Lucia, la notte più lunga che ci sia: cosa c'è di vero (e di sbagliato) nella filastrocca?

Con l'arrivo di Santa Lucia, celebrata il 13 dicembre, ci si chiede ancora cosa ci sia di vero, e di sbagliato, nella filastrocca che recita: "Santa Lucia, la notte più lunga che ci sia" o, a seconda di come la si conosce: "Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia". Eppure ormai la credenza popolare, che si basa sulla filastrocca famosa in questo periodo del mese di dicembre, è già stata spiegata.

Santa Lucia, la notte più lunga che ci sia: la spiegazione

A Santa Lucia non ci sarà la notte più lunga che ci sia. La filastrocca che tutti ripetono si basa su una credenza popolare errata o quanto meno che non tiene conto del fatto che sia già stato introdotto il calendario gregoriano. Prima di tale e importante evento poteva anche essere che prima, la notte di Santa Lucia che cade tra il 12 e il 13 dicembre si sovrapponeva a quella del solstizio d’inverno. Ora, però, le cose sono completamente diverse.

Grazie alla riforma voluta da Papa Gregorio XIII nel 1582 che ha visto la nascita del calendario gregoriano, la notte di Santa Lucia e quella del solstizio d'inverno sono distanziate di circa una settimana o poco più. Il solstizio d'inverno cadrà infatti il prossimo 21 dicembre 2024 nell'emisfero settentrionale. Solo in quella notte potremo dire davvero di vivere la notte più lunga che vi sia in base alla durata delle notti di tutto l'arco dell'anno.

Il detto popolare: alternanza tra buio e luce

Come mai si pensa alla notte di Santa Lucia come alla notte più buia? Secondo altri studiosi la credenza popolare non deve essere fatta risalire solo alla sovrapposizione, prima del calendario gregoriano, tra tale evento e il solstizio d'inverno. Bensì a una visione più ampia che riguarda credenze, religione e aspetti legati alla società.

Santa Lucia porta infatti la luce che illumina non solo la notte (non a caso è la protettrice della vista), ma anche i cuori. Non a caso, porta anche, in alcuni tradizioni, regali ai bimbi buoni come Babbo Natale.