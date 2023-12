Solstizio d’inverno 2023, tra qualche giorno inizierà l’inverno: la data e le origini dell'evento

Pochi giorni all'arrivo del solstizio d'inverno, il fenomeno astronomico che sancisce il passaggio dall'autunno alla stagione invernale. Un vero e proprio evento conosciuto anche come il giorno più corto dell'anno. Ecco per voi la data del solstizio d'inverno 2023 e le origini di questo fenomeno.

Solstizio d'inverno 2023, il significato

Il solstizio d'inverno è sempre più vicino. La data del fenomeno astronomico legato all’inclinazione dell’asse di rotazione della Terra rispetto all’eclittica dà il via all'inverno visto che è la giornata con il minor numero di ore di luce. L'evento, conosciuto anche come il giorno più corto dell'anno, è chiamato solstizio dal latino solstitium, una parola composta da sol (sole) e stitium (fermo). Il sole si ferma è il significato del termine latino solstizio e sta ad indicare il movimento del Sole in cielo nel punto più meridionale. Un evento astronomico che si verifica quando il Sole illumina una zona del Pianeta per meno ore e proprio per questo motivo il solstizio d'inverno è il giorno più corto dell'anno.

Con l'arrivo del solstizio d'inverno al via anche l'inverno astronomico da non confondere con l'inverno meteorologico. Si tratta di un fenomeno conosciuto sin dall'antichità e legato ad una serie di leggende dal grande valore simbolico visto che la luce vince sulle tenebre.

Solstizio d'inverno 2023, la data

Qual è la data del solstizio d'inverno 2023? Questo evento si verifica una volta all'anno in ogni emisfero: nel mese di dicembre nell'emisfero settentrionale, mentre a giugno in quello australe. Quest'anno il solstizio d'inverno 2023 ricade il giorno martedì 22 dicembre; è questa la data con il minor numero di ore di luce sole 8 ore e 46 minuti. Per tanti il solstizio d'inverno ricade sempre il 21 dicembre, ma non è così in quanto è fondamentale fare una differenza fra l'anno solare su base del calendario gregoriano e l'anno siderale. Il calendario che utilizziamo è fatto di 365 e per questo motivo il solstizio d'inverno può oscillare tra il 21 e 22 dicembre.

Infine alcuni studi hanno portato alla luce una importante novità: il solstizio d’inverno non avviene solamente sulla Terra, ma riguarda anche altri pianeti che fanno parte del Sistema Solare.