Solstizio d'inverno 2023, cos'è e quando cade il "giorno più corto" dell'anno

Solstizio d'inverno

Il solstizio d'inverno coincide con un evento ben preciso dal punto di vista astronomico, e la data in cui si verifica può variare di volta in volta, seppur di poco. Quando sarà allora il "giorno più corto" del 2023? Scopriamolo insieme.

Cos'è il solstizio d'inverno?

Il solstizio d'inverno è l'evento astronomico che segna ufficialmente la fine dell'autunno e l'inizio della stagione invernale nell'emisfero boreale, oltre a coincidere con il giorno più corto dell'anno, ovvero quello con il minor numero di ore di luce.

Ma cosa succede esattamente durante questo fenomeno che dipende dai movimenti della Terra rispetto al Sole? A spiegare il significato di questo momento è la parola stessa - solstitium in latino - che deriva da "sol" e "sistere", che significano rispettivamente "Sole" e "fermarsi". La nostra stella da infatti l'impressione di fermarsi, raggiungendo il punto più basso e quindi l'altezza minima possibile sull'orizzonte a mezzogiorno.

L'arco eseguito dal Sole durante il giorno - dall'alba al tramonto - è il più breve in assoluto, ed è per questo motivo che il solstizio d'inverno corrisponde con il giorno più corto dell'anno in termini di ore di luce. In questo giorno il Polo Sud è rivolto verso la nostra stella - che si trova allo Zenith - e sul nostro emisfero i suoi raggi illuminano una superficie minore di quella che rimane in ombra. In una zona specifica - compresa tra il Circolo Polare Artico ed il Polo Nord - durante il solstizio d’inverno il Sole non sorge affatto, dando luogo a 24 ore di buio.

La durata delle ore di luce varia leggermente da Nord a Sud dello stivale, e il Sole rimane oltre l'orizzonte per 9 ore e una manciata di minuti, mentre la notte ha una durata media di quasi 15 ore, ovvero circa due terzi dell'intera giornata. Di conseguenza il solstizio d'inverno coincide con la notte più lunga dell'anno.

Solstizio d'inverno 2023, quando?

Dopo aver dato il benvenuto all'inverno meteorologico lo scorso 1° dicembre, ci apprestiamo così a entrare ufficialmente anche nella stagione astronomica. Al contrario di quanto avviene per la stagione meteorologica, quella astronomica non ha una data fissa. Il solstizio d'inverno non cade infatti sempre lo stesso giorno, anche se la data è sempre compresa tra il 20 e il 22 dicembre.

Quest'anno il solstizio 2023 sarà venerdì 22 dicembre alle 3.27 UTC (4.27 ora italiana). In questa data il Sole tramonta alle 16.44 - ovvero circa 3 minuti dopo rispetto alle prime due settimane di dicembre, ma sorge anche prima. Se ad esempio paragoniamo le ore di luce disponibili il 22 a quelle del 13 dicembre - considerato nella credenza popolare il giorno più corto dell'anno - possiamo notare che il 22 dicembre il Sole tramonta circa 3 minuti dopo, alle 16.44, ma anche il suo sorgere è ritardato di alcuni minuti, avendo luogo alle 7.37 (il 13 sorge alle 7.31). Il giorno più corto dell'anno non è quindi Santa Lucia, ma quello del solstizio d'inverno, nel quale la nostra stella resta sopra l'orizzonte circa 3 minuti in meno.