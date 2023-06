Solstizio d'estate 2023: si avvicina l'inizio ufficiale dell'estate astronomica. Ecco i punti iconici

Tra pochi giorni ci sarà il solstizio d'estate 2023. Il prossimo 21 giugno avremo il giorno più lungo dell'anno, quello in cui il Sole raggiunge il suo punto massimo di declinazione, segnando l'inizio ufficiale della stagione più calda. L'appuntamento per i tanti appassionati si rinnova, come sempre ogni anno, e alcuni punti iconici del Pianeta vengono presi d'assalto.

Dove ammirare il solstizio d'estate 2023

Dopo aver dato il benvenuto all'estate metereologica lo scorso 1° giugno, tra pochi giorni avremmo il solstizio d'estate che darà il via anche a quella astronomica.

Con il termine "solstizio d'estate" si intende infatti il punto di declinazione massima che il Sole compie nel suo moto, regalando a tutti gli abitanti dell'emisfero boreale la notte più corta dell'anno e, di conseguenza, il giorno con il maggior numero di ore di luce. La parola solstizio trae origine dal latino e significa sole fermo.

Il momento preciso in cui l'emisfero settentrionale raggiunge la massima inclinazione verso il Sole è fissato per lunedì 21 giugno alle 16:57 ora italiana, e in molte parti del mondo si potranno vivere esperienze indimenticabili, che racchiudono anche leggende e misteri. Tra i luoghi "magici" in cui vivere questo momento c'è sicuramente Stonehenge, la montagna di Torghatten, ma anche una località italiana.

Celebrare il solstizio d'estate a Stonehenge

Quando parliamo di luoghi speciali in cui salutare il primo Sole dell'estate, sicuramente il primo posto del podio spetta a Stonehenge, in Inghilterra. Quando si avvicina la data del solstizio migliaia di persone si dirigono verso il monumento megalitico più celebre d'Europa per attendere i raggi solari che - posizionandosi tra le pietre - creano spettacolari giochi di luci e prospettive davvero magiche, e celebrare così il sole a Stonehenge.

La montagna Torghatten protagonista di un solstizio d'estate magico

Un'altra località celebre in cui ammirare il Sole fare il suo ingresso nella stagione più calda è sicuramente la montagna di Torghatten. Conosciuta anche con il nome di montagna con il buco, questo promontorio norvegese offre uno spettacolo unico. I raggi del sole si "infilano" nella lunga fessura della montagna – un tunnel lungo 160 metri e largo 20 – restituendo una visione davvero incredibile. Durante il solstizio d'estate osservato nella montagna Torghatten si ha la sensazione di poter toccare il sole con un dito.

Spettacolo magico durante il solstizio d'estate al Pantheon di Roma

Chi decide di vivere la magia del solstizio d'estate senza varcare i confini può scegliere di recarsi nella Capitale. Al Pantheon è infatti possibile vivere un'esperienza magica ammirando i raggi del sole che attraversano l’occhio della cupola, proiettando a terra il loro cerchio luminoso e creando così uno spettacolo davvero incredibile.