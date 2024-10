Il Sole entra nella fase di massimo solare, Nasa avverte "possibili aurore inaspettate e minacce tecnologiche"

Il Sole torna a mettersi in mostra. La nostra Stella è entrata nella sua fase più intensa del ciclo di undici anni, quella di massimo solare. In questa particolare situazione può regalare aurore mozzafiato anche ad altitudini insolite, ma anche mandare in tilt le infrastrutture tecnologiche.

Fase di massimo solare, l'incanto di aurore boreali anche in Italia

Il ciclo della nostra Stella alterna momenti di assoluta calma a fasi di attività intensa. Proprio come accade all'umore di una persona lunatica, anche il Sole passa periodi in cui sembra quasi "dormire" ad altri in cui è pronto a fare "fuoco e fiamme".

In questi ultimi mesi la nostra Stella sta attraversando proprio uno dei suoi periodi di follia, che già hanno portato a espulsioni di massa coronale e tempeste geomagnetiche visibili da altitudini decisamente insolite.

Colori incredibili, come il rosso, il turchese e il viola, hanno dipinto i cieli italiani, ma anche quelli dell'India, delle Bahamas e della Turchia, regalandoci aurore dalle incredibili sfumature. Se da un lato questi eventi catturano gli sguardi incantati davanti a uno spettacolo che riesce a far impallidire anche un dipinto di Monet, dall'altro la fase di massimo solare porta a qualche inconveniente sulle nostre tecnologie.

Impatti tecnologici del massimo solare: l'altra faccia della medaglia

Mentre osserviamo estasiati le stupende aurore boreali che si accendono nei nostri cieli e le foto mozzafiato che popolano i social, può accadere di trovarci a fare i conti con qualche problema alle principali infrastrutture tecnologiche.

Quando il Sole raggiunge la sua fase di massima attività infatti, attiva una serie di tempeste geomagnetiche che possono mandare in tilt i sistemi di telecomunicazione e navigazione. Durante le tempeste solari difatti, le particelle cariche provenienti dal Sole interagiscono con il campo magnetico terrestre, creando interferenze ai nostri sistemi.

Già lo scorso maggio una di queste ha masso fuori uso i sistemi GPS, causando danni stimati in circa mezzo miliardo di dollari all’agricoltura.

Fase di massimo solare, a che punto siamo?

Stando a quanto riportato dagli scienziati in questo periodo il Sole si troverebbe a metà del suo massimo solare. Lisa Upton, co-presidente del Solar Cycle Prediction Panel, ha dichiarato che per almeno un altro anno dovremmo fare i conti con questo periodo turbolento, mentre Kelly Korreck - scienziata Nasa - avverte che i cicli solari sono tutto tranne che prevedibili, e alcune delle tempeste più devastanti si sono verificate proprio quando sembrava che il Sole si fosse placato. Occorre poi precisare che - se è vero che la frequenza delle tempeste solari è destinata a ridursi in futuro - l'intensità potrebbe non fare altrettanto.

Non possiamo quindi ritenerci fuori da questa fase massima, che con molta probabilità tornerà a regalarci arcobaleni cosmici. Ma se da un lato potremmo tornare a goderci i cieli colorati, dall’altro non possiamo dimenticare di farlo tenendo le dita incrociate.