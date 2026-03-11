Smog a Milano: le polveri sottili superano il limite annuale già a marzo - I dati

Milano è ancora nella morsa dello smog. Siamo solo a marzo e il capoluogo lombardo ha già superato il limite annuale di polveri sottili presenti nell'aria.

La presenza di Pm10 (materiale particolato) è ancora una volta sopra la soglia di guardia, 50 mg/mc. Nella giornata di ieri, martedì 10 marzo 2026, presso tutti i punti di rilevamento presenti in città, le centraline installate dall'Arpa hanno registrato valori altissimi sopra il limite consentito.

I dati rilevati martedì 10 marzo 2026

In viale Marche i valori di Pm10 presenti nell'aria erano di 70 mg/mc, nel quartiere di Città Studi i valori hanno segnalato un dato di 61, mentre 53 è il dato rilevato a Verziere. Ancora non disponibili i dati rilevati nella centralissima via Senato. Per quello che invece concerne l'area Metropolitana, in località Pioltello i valori du Pm10 arrivano a 61 mg/mc.

Misure antinquinamento in Lombardia

Da ieri, Arpa Lombardia ha attivato misure temporanee di antinquinamento addirittura di primo livello nelle province di Lodi e Cremona. Misure già entrate in vigore da tempo nella provincia di Monza. Tra le misure previste dalla delibera della Giunta di Regione Lombardia n. 5613 del 12 gennaio 2026, in tutti i Comuni della provincia sono in vigore:

Divieto di utilizzare impianti alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese;

Divieto di spandimento di liquami zootecnici (salvo iniezione e interramento immediato);

Riduzione di 1° C delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all'aperto;

Nei Comuni con oltre 30.000 residenti è vietato circolare con veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel.

Cosa significa PM10

La sigla PM deriva dalle iniziali delle parole Particulate Matter che in italiano stanno a significare materiale particolato, mentre il numero 10 indica la grandezza del diametro della particella, un dato che varia fino a 10 micron o micrometri (1 micron=1 milionesimo del metro). Il PM10, passando per il naso, è in grado di raggiungere la gola e la trachea.

Il PM può rimanere nell'aria per molto tempo ed è in grado di raggiungere anche grandi distanze. Il materiale particolato, solitamente abbreviato con la sigla appunto PM, è causa di disturbi all'apparato respiratorio, ed è stato classificato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) tra le sostanze più cancerogene per l'essere umano.



