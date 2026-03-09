Missioni Green: la sfida di marzo e la nuova Top Ten (con cambio al vertice)

Abbiamo superato il 17% dell’obiettivo di marzo: stiamo andando bene. Ora dobbiamo solo impegnarci ancora di più, tutti insieme. Dopo l’ottimo risultato di febbraio, infatti abbiamo con una nuova sfida ancora più ambiziosa per la community di Meteo.it entro il 31 marzo.

Il mese scorso l’obiettivo era arrivare insieme a 5.000 attività sostenibili entro fine mese, lo abbiamo raggiunto con una settimana di anticipo: un risultato eccellente, ottenuto grazie all’impegno di tutti.

Questo mese abbiamo l’asticella: puntiamo a un totale di 10.000 azioni sostenibili, tutti insieme, entro il 31 marzo. Tutto sempre con le Missioni Green dell’app Meteo.it.

App Meteo.it: come partecipare

Scarica o aggiorna l'app Meteo.it.

Accedi alle Missioni Green dalla homepage.

Completa quante più attività possibili tra storie, quiz e azioni quotidiane.

Registra le tue routine di sostenibilità (anche piccole).

Completa più Missioni Green possibile: più azioni = più XP.

Controlla la classifica e prova a superare il tuo record.

Ogni azione che registri ti fa guadagnare XP e Punti Sole e ti aiuta anche a scalare la classifica individuale

Cosa sono le Missioni Green

Le Mission Green sono attività presenti che trovate sull’app Meteo.it. Realizzate in collaborazione con AWorld, aiutano a scoprire e mettere in pratica nuovi comportamenti sostenibili.

Puoi leggere Storie sull’ambiente e concluderle con un test finale.

Puoi sfidarti con quiz interattivi a tema sostenibilità.

Puoi registrare azioni concrete, come usare la bicicletta o spegnere una luce in più.

Hai a disposizione anche strumenti come il calcolo della Carbon Footprint per capire il tuo impatto sul Pianeta.

Ogni azione conta: insieme possiamo fare la differenza. Le missioni possono essere giornaliere, settimanali o mensili. Ognuna ci avvicina a uno stile di vita più sostenibile e contribuisce al cambiamento collettivo.

La nuova Top Ten: cambio al vertice

Sull’app c’è anche la classifica individuale, continuamente aggiornata, per sfidarti con gli altri. Ecco la nuova Top Ten degli utenti della settimana, con un nuovo cambio al vertice.