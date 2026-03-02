Missioni Green: a marzo alziamo l’asticella con una nuova sfida

Dopo l’ottimo risultato di febbraio, a marzo rilanciamo con una nuova sfida ancora più ambiziosa per la community di Meteo.it. Il mese scorso l’obiettivo era arrivare insieme a 5.000 attività sostenibili entro fine mese, lo abbiamo raggiunto con una settimana di anticipo: un risultato eccellente, raggiunto grazie all’impegno di tutti.

Questo mese alziamo l’asticella: puntiamo a un totale di 10.000 azioni sostenibili, tutti insieme, entro il 31 marzo. Tutto sempre con le Missioni Green dell’app Meteo.it.

Come partecipare

Registra le tue routine di sostenibilità (anche piccole).

Completa più Missioni Green possibile: più azioni = più XP.

Controlla la classifica e prova a superare il tuo record.

Ogni azione che registri ti fa guadagnare XP e Punti Sole e ti aiuta anche a scalare la classifica individuale

L’obiettivo della community

Ogni azione conta, sempre. Portiamo il contatore a 10.000 entro fine mese e vediamo anche chi conquista la vetta!

Cosa sono le Missioni Green

Le Mission Green sono attività presenti che trovate sull’app Meteo.it. Realizzate in collaborazione con AWorld, aiutano a scoprire e mettere in pratica nuovi comportamenti sostenibili.

Puoi leggere Storie sull’ambiente e concluderle con un test finale.

Puoi sfidarti con quiz interattivi a tema sostenibilità.

Puoi registrare azioni concrete, come usare la bicicletta o spegnere una luce in più.

Hai a disposizione anche strumenti come il calcolo della Carbon Footprint per capire il tuo impatto sul Pianeta.

Le missioni possono essere giornaliere, settimanali o mensili. Ognuna ci avvicina a uno stile di vita più sostenibile e contribuisce al cambiamento collettivo.

Come partecipare

Scarica o aggiorna l'app Meteo.it.

Accedi alle Missioni Green dalla homepage.

Completa quante più attività possibili tra storie, quiz e azioni quotidiane.

La sfida e la Top Ten

Insieme possiamo fare la differenza. Sull’app c’è anche la classifica individuale, continuamente aggiornata, per sfidarti con gli altri. Ecco la nuova Top Ten degli utenti della settimana.