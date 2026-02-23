Obiettivo raggiunto nella nuova sfida per il Pianeta delle Missioni Green dell'app Meteo.it
Obiettivo raggiunto! La nuova sfida per la community di Meteo.it era di raggiungere insieme 5.000 attività sostenibili entro fine mese. Ci siamo arrivati prima, sempre con le Missioni Green dell’app Meteo.it.
Cosa sono le Missioni Green
Le Mission Green sono attività presenti che trovate sull’app Meteo.it. Realizzate in collaborazione con AWorld, aiutano a scoprire e mettere in pratica nuovi comportamenti sostenibili.
Puoi leggere Storie sull’ambiente e concluderle con un test finale.
Puoi sfidarti con quiz interattivi a tema sostenibilità.
Puoi registrare azioni concrete, come usare la bicicletta o spegnere una luce in più.
Hai a disposizione anche strumenti come il calcolo della Carbon Footprint per capire il tuo impatto sul Pianeta.
Le missioni possono essere giornaliere, settimanali o mensili. Ognuna ci avvicina a uno stile di vita più sostenibile e contribuisce al cambiamento collettivo.
Come partecipare
Scarica o aggiorna l'app Meteo.it.
Accedi alle Missioni Green dalla homepage.
Completa quante più attività possibili tra storie, quiz e azioni quotidiane.
La sida e la Top Ten
Ogni gesto conta: insieme possiamo fare la differenza.
Sull’app c’è anche una classifica individuale, continuamente aggiornata, per sfidarti con gli altri. Ecco la nuova Top Ten degli utenti della settimana.