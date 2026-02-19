Risparmio energetico: come evitare 5 abitudini quotidiane che fanno sprecare energia

In ottica di risparmio energetico ecco 5 abitudini da evitare perché fanno sprecare energia e fanno sì che le bollette siano più alte del previsto. Per risparmiare soldi e rispettare l'ambiente sarebbe bene iniziare a modificare la propria routine quotidiana andando a correggere piccoli errori che si commettono in azioni che ormai svolgiamo "con il pilota automatico inserito" senza nemmeno farci caso.

Quante volte, ad esempio, ci capita di aprire il frigorifero senza sapere cosa stavamo davvero cercando e tenere così lo sportello aperto qualche minuto? Quante volte lasciamo i dispositivi accesi? Ecco tutti i comportamenti da correggere.

Le abitudini da evitare quotidianamente nell'ottica del risparmio energetico

Pensando al risparmio energetico, per migliorare il proprio stile di vita ed evitare così di sprecare energia e soldi, è bene andare a cambiare quelle che sono abitudini dannose e che portano allo spreco. Ce ne sono 5, per esempio, a cui spesso non facciamo nemmeno più caso.

Se ciascuno di noi, invece, riesce a modificare il proprio comportamento, potremmo vedere dei benefici. Ridurre gli sprechi energetici in casa è infatti assolutamente possibile andando a modificare le azioni quotidiane che svolgiamo e che incidono significativamente sulle bollette.

La prima azione da evitare è quella di lasciare i dispositivi in stand-by. La classica e famosa "spia rossa" non deve farci compagnia. Per errore siamo propensi a lasciare: pc, tv, decoder e console in stand-by, ma anche se in misura minore rispetto a quando sono accessi, questi dispositivi elettronici consumano elettricità in modo costante.

Il consiglio è quello di spegnere completamente gli apparecchi andando così a togliere completamente la corrente a tutti questi dispositivi che usiamo quotidianamente senza farci nemmeno caso.

Altra cattiva abitudine da modoficare? Quella di far funzionare lavatrice e lavastoviglie a mezzo carico o ad alte temperature. Perché? Ebbene utilizzare questi elettrodomestici spesso o con programmi ad alta temperatura quando non sono a pieno carico aiuta a sprecare sia acqua che elettricità e porta le bollette di luce e acqua a diventare sempre più care. Meglio avviare i due dispositivi solo a pieno carico e preferire sempre lavaggii in modalità eco o a temperature più basse, se possibile.

Al terzo posto, fra le cinque abitudini da evitare in ottica di risparmio energetico c'è l'abuso del condizionatore sia per aria calda che per aria fredda. Impostare temperature troppo basse in estate o troppo alte in inverno, o lasciare accesi i sistemi quando non è necessario, fa aumentare notevolmente i consumi e aiuta anche ad inquinare maggiormente. Gli esperti consigliano di mantenere una differenza di temperatura di massimo 6-7 gradi rispetto all'esterno.

Uso e abuso degli elettrodomesitici

Gli ultimi due comportamenti da evitare riguardano l'uso scorretto e l'abuso degli elettrodomestici. La quarta abitudine da evitare ad esempio è proprio quella di tenere il frigorifero ad una temperatura troppo bassa o aprire spesso la porta. Quante volte apriamo lo sportello e guardiamo i cibi al suo interno dimenticandoci perché eravamo giunti fino a lì o magari cercando qualcosa di sfizioso da mangiare senza, però, averlo mai davvero comperato, come se si potesse materializzare dentro al frigo solo per soddisfare il nostro improvviso languorino? Ecco si tratta di abitudini sbagliate.

Meglio aprire la porta del frigorifero per pochi istanti e solo quando c'è un reale bisogno di prendere qualcosa che è al suo interno o di riporvi un nuovo alimento che deve essere conservato nel migliore dei modi. La temperatura? Come è scritto su tutte le istruzioni è bene impostare il frigorifero a circa 4°C e il congelatore a -18°C. Gli esperti consigliano infine di evitare di inserire cibi ancora caldi.

Al quinto posto troviamo l'uso scorretto e l'abuso di asciugatrice e forno elettrico. Durante le giornate di sole e caldo l'asciugatrice non serve. I panni possono essere stesi all'aria aperta e si ottiene lo stesso risultato. Il forno, invece, molto spesso viene usato per cuocere un alimento alla volta quando potrebbe essere utilizzato per più cotture contemporaneamente aiutando così a risparmiare tempo e denaro.

Quanto ci vuole a modificare queste abitudini? Davvero poco. Giorno dopo giorno si può davvero fare la differenza.