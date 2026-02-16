La nuova sfida e la nuova Top Ten delle Missioni Green dell'app Meteo.it
Nuova sfida e nuova classifica per la community di Meteo.it. L’obiettivo della sfida è raggiungere insieme 5.000 attività sostenibili entro fine mese. Sempre con le Missioni Green dell’app Meteo.it.
Cosa sono le Missioni Green
Le Mission Green, vi ricordiamo, sono attività presenti che trovate sull’app Meteo.it. Realizzate in collaborazione con AWorld, aiutano a scoprire e mettere in pratica nuovi comportamenti sostenibili.
Potete leggere Storie sull’ambiente e concluderle con un test finale.
Potete sfidarvi con quiz interattivi a tema sostenibilità.
Potete anche registrare azioni concrete, come usare la bicicletta o spegnere una luce in più.
Avete a disposizione anche strumenti come il calcolo della Carbon Footprint per capire il vostro impatto sul Pianeta.
Le missioni possono essere giornaliere, settimanali o mensili. Ognuna vi avvicina a uno stile di vita più sostenibile che, unito agli sforzi della community, contribuisce al cambiamento collettivo.
Come partecipare
Scaricate o aggiornate l'app Meteo.it.
Accedete alle Missioni Green dalla homepage.
Completate quante più attività possibili tra storie, quiz e azioni quotidiane.
La sida e la Top Ten
Ogni gesto conta e insieme possiamo fare la differenza. L’obiettivo di questo mese è di raggiungere, tutti insieme, un totale di 5.000 attività sostenibili.
Sull’app trovate anche una classifica individuale, continuamente aggiornata, per sfidarvi con gli altri. Ecco la nuova Top Ten degli utenti della settimana.