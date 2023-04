Giornata della Terra, smart house: come rendere la casa confortevole e green

Sabato 22 aprile si celebra la Giornata mondiale della Terra 2023 ed è un’ottima occasione per trasformare la propria casa, rendendola più green e sostenibile. La domotica e i dispositivi smart offrono delle soluzioni in grado di favorire - allo stesso tempo - sia il comfort sia il risparmio energetico.

Le possibilità sono davvero numerose: impianti di riscaldamento intelligenti, elettrodomestici che si collegano alla rete wi-fi di casa, sistemi di smart cooking e di gestione domotica delle luci sono solo alcuni esempi delle potenzialità della tecnologia digitale nella casa del futuro.

Alcuni dati

Secondo quanto riportato dall’Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano, nel 2022 il mercato della smart home ha raggiunto un valore di 770 milioni di euro, in crescita del 18% rispetto all'anno precedente. In effetti, le persone sono sempre più attratte dai prodotti tecnologici e vogliono sfruttarli per migliorare la propria quotidianità e contribuire a tutelare la salute del pianeta.

Molto apprezzati sono, per esempio, i sistemi di illuminazione intelligente, che permettono di ridurre gli sprechi e di gestire i vari dispositivi luminosi direttamente dal proprio smartphone. Discorso simile vale per gli elettrodomestici: frigorifero, lavastoviglie, lavatrice, forno e asciugatrice possono sfruttare l’energia in maniera sempre più efficiente, senza condizionare in alcun modo la qualità del risultato finale. Questi apparecchi possono essere avviati con un clic direttamente dal divano o mentre si è fuori casa.

Per il risparmio in bolletta sono molto utili anche i sistemi di riscaldamento smart, che regolano finemente la temperatura approfittando anche di sistemi di intelligenza artificiale, così da rispondere a tutte le esigenze delle persone in maniera green.

In generale, poi, prestare attenzione ai consumi energetici della casa, con attenzione a tutte le piccole scelte quotidiane, favorisce la consapevolezza sulla sostenibilità e può innescare un circolo virtuoso verso la transizione green. Che è anche l'obiettivo stesso della Giornata mondiale della Terra.



