Stop al gas russo e caro bolletta: i 9 consigli per risparmiare 500 euro all’anno

La guerra in Ucraina, la paura per le forniture di gas, il rischio di trovarci senza rifornimenti e subire razionamenti, i costi delle bollette saliti vertiginosamente: il quadro della situazione energetica in Italia e in Europa è fosco. Per far fronte alle spese supplementari delle famiglie, e cercare di ridurre i consumi, è arrivato un vademecum messo a punto dall'Agenzia internazionale dell'energia insieme alla Commissione europea. Contiene una serie di consigli che, se applicati, potrebbero garantire un risparmio di 500 euro all’anno e ridurre i consumi: ecco che cosa prevede.

I 9 consigli per risparmiare sulle bollette

RISCALDAMENTO E ARIA CONDIZIONATA - Abbassare il riscaldamento di un grado potrebbe bastare a tagliare del 7% l'energia utilizzata. Alzare invece di un grado il condizionatore riduce i consumi elettrici del 10%.

ARIA CONDIZIONATA E CALDAIA - Tra i consigli del vademecum c’è quello di riportare la caldaia alle impostazioni di base: facendolo si può risparmiare fino all'8% in elettricità.

SMART WORKING - Se anziché usare l’auto o la moto per andare a lavoro si incentivasse lo smart working o il remote working, si potrebbe ridurre il consumo di benzina per un valore di 35 euro al mese.

USARE L’AUTO IN MODO ECONOMICO - Tra i consigli c’è anche quello di cercare di contenere i costi dell’utilizzo di una macchina: per esempio, fare car pooling e non esagerare con l’aria condizionata a bordo.

RIDURRE LA VELOCITÀ - Anche andare più piano può portare grandi benefici: se si viaggia a 10 km/h in meno in strade ad alta velocità è possibile tagliare i costi del carburante.

LASCIARE L’AUTO A CASA LA DOMENICA - Un altro modo per risparmiare è quello, ovviamente, di usare di meno la macchina: l’Agenzia dell’energia consiglia a chi vive in grandi città di evitare l’auto di domenica, contenendo così i consumi di carburante.

FARE TRAGITTI BREVI IN BICI O A PIEDI - Anche questo è un ottimo modo per contenere i consumi di carburante: non prendere mezzi a motore per fare poca strada.

USARE I TRASPORTI PUBBLICI - Permettono non solo di risparmiare carburante, ma anche di tagliare le emissioni nocive: i mezzi pubblici possono essere validi sostituti dei trasporti privati.

PRENDERE IL TRENO - Se si vuole viaggiare, il treno è da preferire all’aereo: consuma di meno e ha un minor impatto ambientale.