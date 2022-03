Siccità: è allarme, il livello del fiume Po ha segnato il record negativo degli ultimi 30 anni

E' allarme siccità. Il livello del fiume Po ha segnato un vero e proprio record negativo rispetto agli ultimi 30 anni. Le registrazioni idrometriche dei livelli delle portate del fiume hanno toccato le quote più basse dal 1991. Quali sono stati i dati raccolti? Come è la situazione?

Livelli del Po e allarme siccità: i valori negativi

Come sta il Po? Per il fiume si parla di allarme siccità. La situazione idrologica è peggiorata notevolmente e negli ultimi giorni è stato toccato il record negativo rispetto agli ultimi trent'anni. Dati di siccità estrema sono stati raccolti a Piacenza, dove gli indicatori si sono fermati a quota -0,49 metri per 293 mc/s. Allo stesso modo dati estremamente negativi sono stati registrati a Pontelagoscuro, in provincia di Ferrara, a quota -5,88 metri per 639 mc/s. Si è giunti pertanto sotto la prima soglia limite fissata a 650 mc/s.

Minimi storici per questo periodo e una situazione di siccità severa sono stati toccati invece a Boretto in provincia di Reggio Emilia dove i dati hanno fatto registrare un -3,25 metri per 452 mc/s. Stessa situazione a Borgoforte in provincia di Mantova con dati pari a -2,57 metri per 567 mc/s.

Oltre ai grandi laghi, anche essi con dati negativi, giungono brutte notizie perfino dalle previsioni metereologiche. Non vi sono, infatti, sufficienti garanzie di precipitazioni.

L'inverno che sta per terminare è stato sicuramente uno dei più secchi e siccitosi. Servono dunque soluzioni da adottare in maniera rapida per aiutare l'ambiente e l'economia delle varie zone che sono interessate dal passaggio del Po.

La situazione del fiume Po

Dati a parte la situazione del fiume Po è sotto gli occhi di tutti. Siamo solo ad inizio marzo ma il fiume appare come se fossimo a Ferragosto. Come? Con poca acqua, molta sabbia e tanti isolotti di terra. Il motivo? L'assenza, da oltre due mesi di pioggia e neve, di eventi atmosferici significativi.

La mancanza di precipitazioni ha evitato che i fiumi si ingrossassero, ma anche che le nevi accumulate riuscissero a scongiurare problemi per la prossima stagione estiva.