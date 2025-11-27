FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Sciopero generale di venerdì 28 novembre: dai trasporti alle scuo...

Sciopero generale di venerdì 28 novembre: dai trasporti alle scuole

Nuovo sciopero nazionale in Italia nella giornata di venerdì 28 novembre 2025: le scuole saranno chiuse?
Mobilità27 Novembre 2025 - ore 09:31 - Redatto da Meteo.it
Mobilità27 Novembre 2025 - ore 09:31 - Redatto da Meteo.it

Venerdì 28 novembre 2025 è stato indetto un nuovo sciopero generale in Italia che coinvolgerà il settore pubblico e privato. La protesta è stata annunciata per la durata di 24 ore dai sindacati COBAS, ADL, Clap, Sial, Cub, Usi-Cit, Usi, Usb e Flai Ts. Il motivo? I sindacati chiedono al Governo Meloni un cambio di passo nelle politiche economiche e sociali. Le scuole saranno chiuse?

Sciopero 28 novembre 2025: i motivi della protesta e stop anche alle scuole

Nuovo sciopero nazionale in Italia nella giornata di venerdì 28 novembre 2025. Ad incrociare le braccia saranno milioni di lavoratori sia del settore pubblico che privato. Lo sciopero, proclamato dai sindacati COBAS, ADL, Clap, Sial, Cub, Usi-Cit, Usi, Usb e Flai Ts, è stato indetto con delle motivazioni ben precise che riguardano maggiori investimenti nei servizi essenziali come sanità, scuola, università, trasporti e assistenza territoriale. Non solo, i sindacati che hanno proclamato lo sciopero chiedono una riduzione delle spese del Governo in ambito militare a favore del welfare e dei servizi per i cittadini. Una protesta che come obiettivo quello di riportare l'attenzione sul ruolo e l'importanza dei servizi pubblici e del loro impatto sulla qualità della vita. Stop non solo ai trasporti pubblici, ma anche nel mondo della scuola.

Lo sciopero del 28 novembre 2025 coinvolge anche il mondo della scuola, visto che il sindacato Unicobas ha proclamato uno sciopero che coinvolge tutto il personale docente e ATA della scuola, della ricerca e delle università. Tra i motivi della protesta: maggiori investimenti nell'edilizia scolastica considerando che sono ancora tanti gli edifici lontanissimi dagli standard di siscurezza. Non solo, Unicobas richiede il riconoscimento dell’anzianità per gli ATA provenienti dagli Enti Locali, critica l’obbligo dei PCTO, ma richiede anche maggiori fondi per la messa in sicurezza degli istituti, un contratto aggiornato e ritenuto equo, stop alle prove standardizzate e opposizione alla regionalizzazione del sistema scolastico

Le scuole saranno chiuse il 28 novembre 2025?

Lo sciopero nazionale del 28 novembre 2025 coinvolge anche il mondo della scuola anche se i sindacati Usb e Cobas che rappresentano il personale scolastico coinvolgono una quota limitata dei lavoratori. Di conseguenza l'adesione allo sciopero generale sarà limitata. Per questo motivo in diverse città le lezioni si svolgeranno regolarmente. Naturalmente non è da escludere che molti lavoratori del mondo della scuola possano decidere di partecipare alla protesta considerando anche lo sciopero dei trasporti che potrebbero impedire a milioni di pendolari e lavoratori fuori sede di raggiungere il posto di lavoro.

Le scuole saranno aperte o chiuse il 28 novembre 2025? La decisione finale spetta al dirigente scolastico del singolo istituto che dovrà valutare se garantire o meno lo svolgimento delle attività scolastiche.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Dove accadono più incidenti ciclistici? Le mappe che migliorano la sicurezza sulle strade
    Mobilità20 Novembre 2025

    Dove accadono più incidenti ciclistici? Le mappe che migliorano la sicurezza sulle strade

    L'Atlante del Politecnico di Milano ha mappato gli incidenti stradali che coinvolgono ciclisti dal 2014 al 2023: ecco dove si sono verificati più incidenti in bici.
  • Autostrade, arriva Navigard: come funziona il super autovelox con intelligenza artificiale
    Mobilità18 Novembre 2025

    Autostrade, arriva Navigard: come funziona il super autovelox con intelligenza artificiale

    Dal 2026 autostrade più sicure e connesse: arriva Navigard, la piattaforma per la mobilità del futuro.
  • Patente di guida 2026: aumentano i costi, ecco quanto pagherai in più
    Mobilità18 Novembre 2025

    Patente di guida 2026: aumentano i costi, ecco quanto pagherai in più

    I rincari per la patente di guida sono già scattati a novembre e un nuovo decreto interministeriale introdurrà un aumento.
  • Volare con i cani: le nuove norme Enac consentono fino a sei animali per cabina, con limiti di peso
    Mobilità12 Novembre 2025

    Volare con i cani: le nuove norme Enac consentono fino a sei animali per cabina, con limiti di peso

    Cani in cabina fino a 30 chili: le nuove linee guida Enac e le decisioni delle compagnie.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, sabato 29 stabile poi nuovo peggioramento: domenica tornano pioggia e neve
Tendenza26 Novembre 2025
Meteo, sabato 29 stabile poi nuovo peggioramento: domenica tornano pioggia e neve
Nuova perturbazione in arrivo: investirà l'Italia da domenica portando maltempo in molte regioni e neve fino a quote collinari. La tendenza meteo
Meteo, rischio di forte maltempo venerdì 28 novembre: la tendenza nei dettagli
Tendenza25 Novembre 2025
Meteo, rischio di forte maltempo venerdì 28 novembre: la tendenza nei dettagli
Vortice ciclonico in azione: venerdì porterà maltempo in diverse regioni, con vento forte e piogge localmente intense. Le zone più a rischio
Meteo, da metà settimana nuovo vortice instabile: la tendenza
Tendenza24 Novembre 2025
Meteo, da metà settimana nuovo vortice instabile: la tendenza
Prosegue il maltempo su alcune regioni, specie al centro-sud, per l'arrivo di un vortice di bassa pressione. La tendenza meteo dal 26 novembre
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 27 Novembre ore 10:02

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154