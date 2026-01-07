Scioperi gennaio 2026: mezzi pubblici e ferrovie fermi, date e orari

Il 2026 inizia nel segno degli scioperi: a gennaio 2026, infatti, sono previste diverse mobilitazioni nel settore del trasporto pubblico e privato. Una brutta notizia per moltissimi viaggiatori, pendolari e lavoratori. Ecco le date degli scioperi, chi si ferma e la durata dello stop.

Scioperi gennaio 2026: stop al trasporto pubblico locale

Uno sciopero coinvolge il settore pubblico locale della città di Napoli dove, in data 8 gennaio 2026, è stato annunciata una protesta della durata di 24h di alcune linee vesuviane Eav. A incrociare le braccia sarà il personale viaggiante Eav, divisione ferro-linee vesuviane, per 24 h pur garantendo il rispetto delle fasce di garanzia.

Non solo Napoli, anche a Bolzano è previsto uno sciopero del trasporto pubblico locale da parte del personale Sasa di 4 ore dalle ore 16 alle 20.In Abruzzo, a Pescara e Chieti, è stato proclamato uno sciopero l'8 gennaio 2026 della durata di 4 ore dalle 9 alle 13 da parte dei lavoratori di Tua. Si segnala anche uno sciopero nella settore aereo nell’area di Venezia e Treviso dalle 11:30 alle 15:30.

Scioperi gennaio 2026, chi si ferma il 9 e 10 gennaio

Ma non finisce qui, visto che il 9 e 10 gennaio 2026 saranno due giornate difficili per il trasporto aereo e ferroviario. Venerdì 9 gennaio 2026 si parte con lo sciopero del trasporto aereo che coinvolge diverse compagnie di volo. Stop della durata di 4 ore dalle 10 alle 18 per Vueling Airlines, mentre si farà sentire la protesta del personale Easyjet dalle ore 00 alle 23:59.

Anche l'associazione Assohandlers ha aderito allo sciopero del 9 gennaio 2026 per circa 4 ore dalle 13 alle 17. Si segnalano anche possibili disagi anche negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa per il personale handling, con conseguenti ritardi nelle fasi di check-in, imbarco e movimentazione bagagli.

Il settore ferroviario sarà a rischio tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio 2026 per via dello sciopero nazionale dei lavoratori Fsi - Rfi, dalle ore 21.00 del 9 alle ore 21.00 del 10 gennaio.

Scioperi gennaio 2026: dai taxi ad Atm a Milano

Sempre il 9 e 10 gennaio 2026 è previsto anche lo sciopero nazionale dei lavoratori del ministero dell'Istruzione e del Merito che coinvolgerà il mondo della scuola. Il 13 gennaio 2026, invece, incroceranno le braccia i tassisti con una protesta (Umbria esclusa). Lo sciopero dei taxi del 13 genanio 2026 avrà una durata di 24 h.

Per il 15 gennaio 2026, invece, è stato annunciato lo sciopero dei mezzi della società di trasporto locale ATM a Milano. Stop a metro, tram e bus conseguenti disagi, cancellazioni e rallentamenti.

Sempre il 15 gennaio 2026 sciopero del trasporto pubblico extraurbano del Molise dalle 18 alle 23. Infine il 20 gennaio 2025 è prevista una protesta nazionale dei macchinisti e del personale di bordo delle Ferrovie dello Stato con conseguenti disagi alla circolazione dei treni Intercity, regionali e a lunga percorrenza.