Come cambia la viabilità a Milano con i giorni dell'inaugurazione delle Olimpiadi?

Saranno settimane complicate per il traffico stradale milanese. Manca ormai pochissimo alla cerimonia inaugurale di Milano–Cortina 2026 e tra deviazioni, strade bloccate, fermate metro annullate e limitazioni al traffico pedonale, muoversi in città non sarà come ogni giorno.

Le date cerchiate in rosso per la viabilità sono due: 5 e 6 febbraio. Il 5 febbraio è in programma la cena istituzionale di benvenuto al presidente del Cio alla Fabbrica del Vapore; il 6 febbraio si terrà invece la cerimonia inaugurale dei Giochi, preceduta dall’accoglienza del Presidente della Repubblica a Palazzo Reale e seguita dall’accensione del braciere olimpico in Piazza Sempione.

Se da un lato sono state potenziate le linee metropolitane per favorire gli spostamenti delle migliaia di visitatori attesi, dall’altro muoversi in auto sarà particolarmente complesso, soprattutto nelle aree che ospitano eventi e cerimonie ufficiali.

Metro Milano: orari prolungati e fermate chiuse

Per tutta la durata dei Giochi olimpici e paralimpici, le 5 linee metropolitane saranno potenziate e operative fino a tarda notte. Durante le Olimpiadi (5–21 febbraio) gli ultimi treni partiranno dai capolinea alle ore 2:00, con passaggio in centro intorno alle 2:20. Nel periodo delle Paralimpiadi (7–14 marzo), invece, gli ultimi treni partiranno all’1:00, transitando in centro circa venti minuti dopo.

Fa eccezione la M2, che non prolungherà il servizio nei tratti tra Cascina Gobba e Cologno e tra Cascina Gobba e Gessate.

Sono previste però alcune chiusure mirate:

5 febbraio : la linea M5 (lilla) non effettuerà fermata a Monumentale e Cenisio.

: la linea M5 (lilla) non effettuerà fermata a Monumentale e Cenisio. 6 febbraio: chiuse le fermate Duomo (M1 e M3) e Missori (M3).

Le restrizioni più significative, tuttavia, riguardano il traffico stradale e pedonale.

Giovedì 5 febbraio: chiusure tra Fabbrica del Vapore e San Siro

Zona Fabbrica del Vapore e Cimitero Monumentale

Dalle 13:00 alle 23:59 del 5 febbraio è prevista la chiusura al traffico in un’ampia area attorno alla Fabbrica del Vapore e al Cimitero Monumentale. Saranno interessate piazzale Cimitero Monumentale, via Bramante, via Niccolini, via Cenisio, via Messina, via Procaccini, via Paolo Sarpi e molte altre strade limitrofe.

Oltre al blocco della circolazione, scatterà il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata (dalle 23:59 del 4 febbraio fino a fine giornata del 5 febbraio) e sarà sospesa anche la circolazione dei mezzi ATM di superficie.

Il Cimitero Monumentale resterà chiuso al pubblico per l’intera giornata e, in alcune fasce orarie, sarà interdetto anche l’accesso pedonale. Gli esercizi commerciali all’interno dell’area coinvolta non saranno raggiungibili a piedi.

Zona San Siro

Dalle 21:00 del 5 febbraio fino alle 2:00 del 7 febbraio saranno chiuse al traffico numerose vie attorno allo stadio di San Siro, tra cui piazzale dello Sport, via Tesio, via Patroclo, via Harar e molte strade residenziali della zona. È previsto anche il divieto di sosta su diverse carreggiate e il blocco completo del piazzale dello Sport, fatta eccezione per i veicoli autorizzati.

Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena

Nell’area di Santa Giulia, dove si trova la nuova Hockey Arena, dal 5 al 22 febbraio sarà chiusa al traffico la strada “diagonale” tra via Luigi Sordello e via Romualdo Bonfadini, oltre a un tratto di via Bonfadini stessa. Anche qui è previsto il divieto di sosta.

In occasione delle gare, le chiusure scatteranno alcune ore prima dell’inizio degli eventi e resteranno in vigore fino al termine delle competizioni, coinvolgendo un ampio perimetro tra Rogoredo, viale Ungheria e le vie interne del quartiere.

Venerdì 6 febbraio: centro blindato per la cerimonia inaugurale

Il 6 febbraio sarà la giornata più delicata per la viabilità, con chiusure che interesseranno sia il centro storico sia l’area di San Siro.

Piazza della Scala, Duomo e Palazzo Reale

Dalle 14:00 alle 21:00 è prevista la chiusura al traffico nell’area compresa tra piazza della Scala, via Manzoni, via Verdi, piazza Belgioioso, fino a piazza Duomo, via Mazzini, piazza Fontana e numerose vie limitrofe.

Dalle 14:00 alle 24:00 sarà inoltre vietato l’accesso pedonale in piazza del Duomo e nelle strade adiacenti. L’accesso alla Cattedrale e alle terrazze resterà chiuso per tutta la durata delle restrizioni. Anche le attività commerciali dell’area non saranno raggiungibili.

È previsto un ampio divieto di sosta già dalle ore 7:00 del mattino, oltre al blocco temporaneo delle fermate metro Duomo e Missori.

San Siro e “corridoio Dignitari”

Sempre il 6 febbraio, dalle 10:00 fino alle 2:00 del 7 febbraio, sarà chiusa al traffico una vasta area attorno a piazza Axum e piazzale Segesta, con il coinvolgimento di decine di strade residenziali.

Per garantire il trasferimento delle autorità, scatterà anche il divieto assoluto di sosta lungo il cosiddetto “corridoio Dignitari”, che collega il centro città (via Senato) a San Siro.

Triennale e Piazza Sempione

Ulteriori chiusure sono previste tra le 10:00 e le 21:00 nell’area della Triennale (viale Alemagna e zone limitrofe).

Dalle 15:00 alle 24:00 sarà invece chiuso al traffico corso Sempione nel tratto tra via Canova e piazza Sempione, insieme a diverse vie attorno all’Arco della Pace. In alcune strade, come via Bertani e via Pagano, scatterà anche il divieto di sosta.

Limitazioni a lungo termine: Villaggio Olimpico e corsie riservate

Non ci sono solo chiusure temporanee. Dal 28 gennaio al 22 febbraio, nell’area del Villaggio Olimpico, sono attive modifiche strutturali alla viabilità: senso unico in via Lorenzini, corsia riservata ai mezzi autorizzati e divieto di sosta nel tratto interessato. Dal 2 febbraio al 18 marzo, inoltre, nella corsia preferenziale della 90/91 (tra viale Serra e piazzale Lodi) è vietata la circolazione di motocicli e biciclette.

Come muoversi a Milano durante Milano–Cortina 2026

Il consiglio per cittadini e pendolari è chiaro: preferire i mezzi pubblici e pianificare con anticipo gli spostamenti, verificando quotidianamente eventuali aggiornamenti.

Le linee delle metropolitane rappresentano il mezzo più affidabile per raggiungere le principali sedi olimpiche, tra San Siro, Rho Fiera, Assago, Santa Giulia e Porta Romana. Anche tram, bus e treni regionali saranno fondamentali per gestire l’afflusso di visitatori.

Milano si prepara dunque a vivere un evento storico e di grande visibilità internazionale. Ma tra il 5 e il 6 febbraio, soprattutto in centro, a San Siro e nell’area di Santa Giulia, l’auto privata rischia di trasformarsi in un problema. Organizzarsi per tempo sarà la chiave per evitare disagi.