FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Sciopero trasporti a febbraio 2026: il calendario degli stop

Sciopero trasporti a febbraio 2026: il calendario degli stop

Al via febbraio 2026 con nuovi scioperi nel settore dei trasporti e conseguenti disagi alla circolazione. Scopriamo il calendario completo.
Mobilità30 Gennaio 2026 - ore 19:50 - Redatto da Meteo.it
Mobilità30 Gennaio 2026 - ore 19:50 - Redatto da Meteo.it

Nuovo sciopero dei trasporti in arrivo a febbraio 2026. Non è ancora iniziato il mese di febbraio che sono già stati annunciati scioperi dei trasporti in arrivo nelle prossime settimane. Stop a metro, tram, bus e treni in Italia con disagi che coinvolgeranno milioni di persone. Ecco il calendario.

Sciopero 2 febbraio 2026: chi si ferma e orari dello stop

Il primo sciopero di febbraio 2026 è stato annunciato per martedì 2 febbraio 2026 con la protesta dei lavoratori di Trenord. Stop alla circolazione dei treni di Trenord come annunciato dal sindacato Orsa con i lavoratori che incroceranno le braccia dalle ore 03:00 di lunedì 2 febbraio alle ore 02:00 di martedì 3 febbraio 2026 con disagi all'intera circolazione ferroviaria in Lombardia. Trenord ha comunicato anche le fasce di garanzia dei trasporti previste dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Sul sito di Trenord si legge: "Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1), Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio".

Scioperi febbraio 2026 dai treni agli aerei: il calendario

Non c'è solo lo sciopero di Trenord a febbraio 2026, visto che saranno diverse le proteste e agitazioni che coinvolgeranno il trasporto pubblico locale. Il giorno 6 febbraio 2026 è stato annunciato lo sciopero di TUA in Abruzzo e AMTAB a Bari. Proteste anche per i lavoratori del settore portuale e autostradale con il coinvolgimento del II Tronco di Milano.

Disagi e ritardi anche il 13 febbraio 2026 per lo sciopero dei trasporti nelle città Bolzano, Termoli ed Udine, ma anche in Friuli Venezia Giulia. La durata della protesta varia a seconda delle aziende che hanno aderito allo sciopero da 9 a 24 ore.

Il giorno 16 febbraio 2026, invece, è stato annunciato uno sciopero generale della durata di 24 ore del personale ITA Airways. Si aggiungono: le proteste del settore handling negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa e lo sciopero degli assistenti di volo di Vueling. Enac ha comunicato le fasce di garanzia: 7–10 e 18–2.

Sciopero 27 febbraio 2026: scatta lo sciopero nazionale per il Gruppo Ferrovie dello Stato. Stop di 24 ore alla circolazione di tutti i treni, regionali e di lunga percorrenza, dalle 21 del 27 febbraio fino alle 21 del 28 febbraio 2026. La protesta è stata indetta dall'Assemblea Nazionale Pdm/Pdb.

Infine il 28 febbraio 2026 sciopero delle Ferrovie Sud Est e servizi automobilistici di Bari con conseguenti disagi e ritardi ai collegamenti urbani ed extraurbani.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Aumenti pedaggi 2026: quali autostrade costeranno di più agli automobilisti
    Mobilità22 Gennaio 2026

    Aumenti pedaggi 2026: quali autostrade costeranno di più agli automobilisti

    L’analisi di Altroconsumo su 38 tratte evidenzia aumenti dei pedaggi autostradali: ecco le tratte che costano di più.
  • Patente di guida, nuove regole per l’esame: ecco cosa cambia
    Mobilità19 Gennaio 2026

    Patente di guida, nuove regole per l’esame: ecco cosa cambia

    Novità in arrivo per l'esame della patente di guida: scopriamo cosa cambia dal 2026.
  • Monopattini elettrici: quando scatterà l’obbligo di targa e assicurazione
    Mobilità15 Gennaio 2026

    Monopattini elettrici: quando scatterà l’obbligo di targa e assicurazione

    Novità in arrivo per i monopattini elettrici: cambiano le regole e arrivano targa e assicurazione.
  • Sciopero metro, bus e tram di giovedì 15 gennaio 2026 a Milano: orari e fasce di garanzia
    Mobilità14 Gennaio 2026

    Sciopero metro, bus e tram di giovedì 15 gennaio 2026 a Milano: orari e fasce di garanzia

    Scatta un nuovo sciopero dei trasporti pubblici il 15 gennaio 2026 a Milano: ecco tutte le informazioni utili.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, maltempo no-stop: la prossima settimana nuove perturbazioni
Tendenza30 Gennaio 2026
Meteo, maltempo no-stop: la prossima settimana nuove perturbazioni
Nuove fasi di maltempo nei prossimi giorni per il continuo arrivo di perturbazioni dall'Atlantico: piogge intense ma anche neve a quote basse e venti forti. La tendenza dal 3 febbraio
Meteo, febbraio al via nel segno del maltempo: la tendenza da domenica 1
Tendenza29 Gennaio 2026
Meteo, febbraio al via nel segno del maltempo: la tendenza da domenica 1
Non ci sono pause in vista: il via vai di perturbazioni segnerà anche l'inizio di febbraio, con una scena meteo segnata da piogge, neve e vento
Meteo: vortice ciclonico nel weekend? Rischio di forti piogge e mareggiate
Tendenza28 Gennaio 2026
Meteo: vortice ciclonico nel weekend? Rischio di forti piogge e mareggiate
Nel fine settimana il maltempo insiste sulle Isole e al Sud con forti venti e un possibile vortice ciclonico. Rischio criticità e mareggiate.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 30 Gennaio ore 20:55

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154