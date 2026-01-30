Sciopero trasporti a febbraio 2026: il calendario degli stop

Nuovo sciopero dei trasporti in arrivo a febbraio 2026. Non è ancora iniziato il mese di febbraio che sono già stati annunciati scioperi dei trasporti in arrivo nelle prossime settimane. Stop a metro, tram, bus e treni in Italia con disagi che coinvolgeranno milioni di persone. Ecco il calendario.

Sciopero 2 febbraio 2026: chi si ferma e orari dello stop

Il primo sciopero di febbraio 2026 è stato annunciato per martedì 2 febbraio 2026 con la protesta dei lavoratori di Trenord. Stop alla circolazione dei treni di Trenord come annunciato dal sindacato Orsa con i lavoratori che incroceranno le braccia dalle ore 03:00 di lunedì 2 febbraio alle ore 02:00 di martedì 3 febbraio 2026 con disagi all'intera circolazione ferroviaria in Lombardia. Trenord ha comunicato anche le fasce di garanzia dei trasporti previste dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Sul sito di Trenord si legge: "Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1), Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio".

Scioperi febbraio 2026 dai treni agli aerei: il calendario

Non c'è solo lo sciopero di Trenord a febbraio 2026, visto che saranno diverse le proteste e agitazioni che coinvolgeranno il trasporto pubblico locale. Il giorno 6 febbraio 2026 è stato annunciato lo sciopero di TUA in Abruzzo e AMTAB a Bari. Proteste anche per i lavoratori del settore portuale e autostradale con il coinvolgimento del II Tronco di Milano.

Disagi e ritardi anche il 13 febbraio 2026 per lo sciopero dei trasporti nelle città Bolzano, Termoli ed Udine, ma anche in Friuli Venezia Giulia. La durata della protesta varia a seconda delle aziende che hanno aderito allo sciopero da 9 a 24 ore.

Il giorno 16 febbraio 2026, invece, è stato annunciato uno sciopero generale della durata di 24 ore del personale ITA Airways. Si aggiungono: le proteste del settore handling negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa e lo sciopero degli assistenti di volo di Vueling. Enac ha comunicato le fasce di garanzia: 7–10 e 18–2.

Sciopero 27 febbraio 2026: scatta lo sciopero nazionale per il Gruppo Ferrovie dello Stato. Stop di 24 ore alla circolazione di tutti i treni, regionali e di lunga percorrenza, dalle 21 del 27 febbraio fino alle 21 del 28 febbraio 2026. La protesta è stata indetta dall'Assemblea Nazionale Pdm/Pdb.

Infine il 28 febbraio 2026 sciopero delle Ferrovie Sud Est e servizi automobilistici di Bari con conseguenti disagi e ritardi ai collegamenti urbani ed extraurbani.