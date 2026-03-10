FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Sciopero treni 11 marzo 2026: si fermano solo i convogli di Italo...

Sciopero treni 11 marzo 2026: si fermano solo i convogli di Italo, gli orari

Nuovo sciopero dei treni per mercoledì 11 marzo 2026 in Italia. Scopriamo quali compagnia di treno si fermano e gli orari della protesta.
Mobilità10 Marzo 2026 - ore 16:29 - Redatto da Meteo.it
Mobilità10 Marzo 2026 - ore 16:29 - Redatto da Meteo.it

Si preannuncia un mercoledì nero per chi viaggia in treno. Per l'11 marzo 2026 è stato proclamato un nuovo sciopero nel settore treni che coinvolge però soltanto una delle compagnie di trasporto ferroviario. Scopriamo gli orari e durata dello stop.

Sciopero 11 marzo 2026 dei treni: chi si ferma

Stop alla circolazione dei treni nella giornata di mercoledì 11 marzo 2026. Attenzione: lo sciopero dei treni indetto per l'11 marzo 2026 riguarda solo il trasporto ferroviario della compagnia Italo. A proclamare lo sciopero dei treni è stato il sindacato Uiltrasporti a cui fanno capo i dipendenti di Ntv, ossia il Nuovo trasporto viaggiatori, l’azienda proprietaria di Italo. La protesta avrà una durata di 8 ore dalle ore 9 del mattino di mercoledì 11 marzo fino alle ore 17.

Italo ha comunicato tramite i canali ufficiali e il sito internet che sarà garantita la circolazione di diversi treni, mentre altri subiranno modifiche riguardanti l'orario. Una protesta che arriva a pochi giorni dallo sciopero dei trasporti del giorno 9 marzo.

Sciopero treni 11 marzo, orari e fasce di garanzia dei treni

Lo sciopero nazionale dei treni indetto da Italo per l'11 marzo 2026 avrà conseguenze complesse per milioni di viaggiatori che hanno prenotato viaggi a bordo dei treni Ntv. Stop alla circolazione dei treni ad alta velocità di Nuovo trasporto viaggiatori per via della protesta proclamata e confermata dal sindacato Uiltrasporti che richiede per milioni di lavoratori migliori condizioni di lavoro e salari più adeguati.

Lo stop dei treni di Italo dell'11 marzo 2026 ha incontrato il lasciapassare del Ministero dei Trasporti. La protesta avrà una durata di 8 ore con disagi alla circolazione dei treni dalle ore 9 fino alle 17.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Sciopero generale 9 marzo 2026, dai trasporti alla scuola: i settori a rischio
    Mobilità6 Marzo 2026

    Sciopero generale 9 marzo 2026, dai trasporti alla scuola: i settori a rischio

    Lunedì 9 marzo 2026 è previsto uno sciopero generale nazionale che potrebbe avere ripercussioni su diversi servizi pubblici e privati.
  • Caos nei cieli: chiusure in Medio Oriente cancellano oltre 5.000 voli, paralisi del traffico aereo globale
    Mobilità2 Marzo 2026

    Caos nei cieli: chiusure in Medio Oriente cancellano oltre 5.000 voli, paralisi del traffico aereo globale

    Nel fine settimana sono stati cancellati migliaia di collegamenti aerei.
  • Banchi di nebbia e foschia: i "nemici" degli automobilisti in questo periodo
    Mobilità27 Febbraio 2026

    Banchi di nebbia e foschia: i "nemici" degli automobilisti in questo periodo

    Foschia e nebbia riducono la visibilità, esponendo a rischi maggiori di incidenti stradali: quali sono i pericoli? Consigli per una guida sicura.
  • Alcolock, al via: cos'è e chi deve installarlo in auto
    Mobilità25 Febbraio 2026

    Alcolock, al via: cos'è e chi deve installarlo in auto

    Che cos'è l'Alcolock, chi lo deve installare nella propria auto e quali sono le normative? Ecco cosa devono sapere gli automobilisti.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, nel weekend del 14-15 marzo altra perturbazione in transito
Tendenza10 Marzo 2026
Meteo, nel weekend del 14-15 marzo altra perturbazione in transito
Nel fine settimana l'alta pressione tenderà a cedere. È previsto un nuovo peggioramento accompagnato da un nucleo di aria decisamente più fredda
Meteo: seconda parte di settimana instabile. La tendenza da giovedì 12
Tendenza9 Marzo 2026
Meteo: seconda parte di settimana instabile. La tendenza da giovedì 12
La tendenza meteo per la seconda parte di settimana indica una situazione variabile e instabile con possibile peggioramento deciso nel weekend.
Meteo, da metà settimana alta pressione ma anche qualche fase instabile
Tendenza8 Marzo 2026
Meteo, da metà settimana alta pressione ma anche qualche fase instabile
Tempo molto variabile da metà settimana con instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi. Temperature ancora sopra la norma. La tendenza meteo dall'11 marzo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 10 Marzo ore 16:29

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154