Sciopero treni 11 marzo 2026: si fermano solo i convogli di Italo, gli orari

Si preannuncia un mercoledì nero per chi viaggia in treno. Per l'11 marzo 2026 è stato proclamato un nuovo sciopero nel settore treni che coinvolge però soltanto una delle compagnie di trasporto ferroviario. Scopriamo gli orari e durata dello stop.

Sciopero 11 marzo 2026 dei treni: chi si ferma

Stop alla circolazione dei treni nella giornata di mercoledì 11 marzo 2026. Attenzione: lo sciopero dei treni indetto per l'11 marzo 2026 riguarda solo il trasporto ferroviario della compagnia Italo. A proclamare lo sciopero dei treni è stato il sindacato Uiltrasporti a cui fanno capo i dipendenti di Ntv, ossia il Nuovo trasporto viaggiatori, l’azienda proprietaria di Italo. La protesta avrà una durata di 8 ore dalle ore 9 del mattino di mercoledì 11 marzo fino alle ore 17.

Italo ha comunicato tramite i canali ufficiali e il sito internet che sarà garantita la circolazione di diversi treni, mentre altri subiranno modifiche riguardanti l'orario. Una protesta che arriva a pochi giorni dallo sciopero dei trasporti del giorno 9 marzo.

Sciopero treni 11 marzo, orari e fasce di garanzia dei treni

Lo sciopero nazionale dei treni indetto da Italo per l'11 marzo 2026 avrà conseguenze complesse per milioni di viaggiatori che hanno prenotato viaggi a bordo dei treni Ntv. Stop alla circolazione dei treni ad alta velocità di Nuovo trasporto viaggiatori per via della protesta proclamata e confermata dal sindacato Uiltrasporti che richiede per milioni di lavoratori migliori condizioni di lavoro e salari più adeguati.

Lo stop dei treni di Italo dell'11 marzo 2026 ha incontrato il lasciapassare del Ministero dei Trasporti. La protesta avrà una durata di 8 ore con disagi alla circolazione dei treni dalle ore 9 fino alle 17.