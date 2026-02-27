FacebookInstagramXWhatsApp

Banchi di nebbia e foschia: i "nemici" degli automobilisti in questo periodo

Banchi di nebbia e foschia sono due fenomeni meteo poco graditi a qualunue automobilista. Quali sono le precauzioni da adottare?
Mobilità27 Febbraio 2026 - ore 12:40 - Redatto da Meteo.it
Banchi di nebbia e foschia possono ridurre sensibilmente la visibilità e rappresentare uno dei pericoli maggiori per chi si trova alla guida di un veicolo. L'elevato tasso di umidità presente nell'aria poi, favorisce la formazione di una pellicola opaca su specchietti e parabrezza, che possono rendere difficile individuare ostacoli situati anche a poche decine di metri di distanza.

Nebbia e foschia: quali rischi per la circolazione stradale?

Quando un automobilista si trova immerso in banchi di nebbia e foschia la sua visibilità è ridotta e diventa quasi impossibile distinguere un ostacolo anche relativamente vicino. La nebbia poi, può anche alterare la percezione degli oggetti, facendoli apparire più lontani di quanto, in realtà, non siano.

I problemi aumentano per chi si trova a percorrere strade prive di strisce bianche, utilizzate normalmente per separare le due corsi di marcia e delimitare la carreggiata. Queste situazioni si verificano principalmente lungo le strade locali.

Ma che si tratti di strade con o senza strisce bianche, la presenza di condizioni atmosferiche che creano veri e propri "muri" rappresenta una delle cause di rischio maggiore di incidenti.

Nebbia e foschia sono la stessa cosa?

Spesso considerati sinonimi, sono in realtà due fenomeni meteo ben diversi. La differenza è data principalmente dalla visibilità, e mentre la nebbia generalmente rende difficile individuare un ostacolo posto a 1 km, la foschia può consentire una visibilità discreta fino a 2/3 km di distanza.

Ciò è dovuto a una densità diversa tra i due fenomeni: la nebbia è più densa della foschia. Comprendere bene tale concetto è fondamentale per interpretare bene le previsioni meteo e adottare le corrette misure mentre si è al volante.

Quali sono le aree italiane più soggette a nebbia e foschia?

Molto spesso sentiamo il meteorologo affermare "Nebbia in Val Padana" e, in effetti, quest'area del nostro Paese è tra quelle maggiormente soggette alla formazione di banchi che impediscono una corretta visibilità. Ma non è certo l'unica.

Può infatti accadere di assistere alla formazione di questi eventi metereologici anche nei Comuni montani e rurali, nonché nelle valli fluviali e nei pressi dei laghi. Questi fenomeni si verificano infatti solitamente in località in cui si registrano tassi di umidità elevati, e in presenza di temperature sufficientemente basse che fanno condensare il vapore acqueo.

Sebbene tale situazione si verifichi con maggiore probabilità in inverno, è possibile imbattersi in questi ostacoli anche in questo periodo, soprattutto nelle località ad alta quota dove le temperature notturne scendono ancora sotto lo zero.

Come guidare in sicurezza quando la visibilità è ridotta?

Abbiamo già accennato al fatto che, in presenza di visibilità ridotta, è importante adottare tutte le misure di sicurezza previste alla guida.

La buona visibilità è sempre un elemento fondamentale per chi si trova al volante, e quando questa viene a mancare è necessario aumentare la distanza di sicurezza dal mezzo che ci precede, per garantirsi il tempo necessario ad arrestare il nostro veicolo in caso di azioni brusche. Anche mantenere puliti specchietti e parabrezza (che con nebbia e foschia tendono ad appannarsi) aiuta a individuare meglio un ostacolo.

Un altro accorgimento consiste nell'impiego dei fari fendinebbia (che rendono la guida più agevole e la nostra auto visibile agli altri conducenti). Sono invece sconsigliati i fari abbaglianti, "colpevoli" di creare un muro che rende ancora più difficoltosa la visibilità.  

