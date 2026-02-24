FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Scioperi nel mese di marzo 2026: tutti gli orari e le date

Non mancheranno gli scioperi a marzo 2026: scopriamo i giorni e gli orari di protesta.
Mobilità24 Febbraio 2026 - ore 11:55 - Redatto da Meteo.it

Il mese di marzo 2026 si preannuncia problematico per chi viaggia. È in arrivo, infatti, una serie di scioperi e proteste che coinvolgeranno il settore dei treni, ma anche il trasporto pubblico locale e gli aerei. Scopriamo il calendario con date degli scioperi e i settori interessati.

Scioperi marzo 2026: le date delle proteste

Marzo 2026 prende il via con il primo sciopero proclamato per venerdì 6 marzo. Ad incrociare le braccia sono i lavoratori del trasporto pubblico locale in Campania, in particolare nella zona di Napoli. La protesta è indetta da OSP Faisa-Confail e riguarda il personale della Divisione Ferro e il personale viaggiante delle Linee Vesuviane della società EAV di Napoli. A differenza degli altri scioperi, la protesta coinvolgerà solo il settore del trasporto pubblico locale della città di Napoli con impatti sui viaggiatori pendolari e sui collegamenti ferroviari regionali gestiti da EAV.

Sciopero anche nella giornata di sabato 7 marzo. Questa volta la protesta coinvolgerà tutto il personale del trasporto aereo nazionale, visto che incroceranno le braccia i lavoratori ENAV in servizio presso l’ACC di Roma. A seguire gli orari della protesta così suddivisi:

  • Sciopero di 8 ore, dalle 10.00 alle 18.00, indetto da ASTRA.
  • Sciopero di 8 ore, dalle 10.00 alle 18.00, proclamato da RSA FILT-CGIL.
  • Sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, indetto da RSA UGL-TA.
  • Sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, proclamato da RSA UILT-UIL.

Sciopero nazionale 9 marzo 2026: chi si ferma e perché

Da segnalare poi lo sciopero generale nazionale di lunedì 9 marzo 2026 proclamato da Slai-Cobas per il Sindacato di Classe. A incrociare le braccia questa volta saranno tutti i lavoratori di tutti i comparti, pubblici, privati e del settore cooperativo.

In questo caso la protesta sarà generale e coinvolgerà tutto il settore dei trasporti pubblici, ma anche la logistica e mobilità di diverse città. Non si esclude anche uno stop del servizio ferroviario, ma bisogna attendere anche comunicazioni ufficiali da parte di Trenord e Trenitalia.

Infine il 21 marzo 2026 stop al trasporto aereo con una protesta della durata di 24 h proclamata da OST Cub Trasporti. Nel dettaglio la protesta riguarda: tutto il personale delle società Airport Handling e Dnata negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, ma anche il personale della società Alha presso l’aeroporto di Milano Malpensa.

