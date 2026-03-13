Treni in Europa: quasi 136 anni di ritardo nel 2025, Svizzera modello di puntualità

Il 2025 è stato un anno nero per la puntualità ferroviaria in Europa: quasi 136 anni di ritardo accumulati complessivamente dai treni. Tra convogli notturni lentissimi, estati torride e stazioni dove gli orari saltano di continuo, il quadro del trasporto ferroviario europeo mostra un continente che viaggia a velocità molto diverse.

A rivelarlo è uno studio della società belga Chuuchuu, che ha analizzato 17,3 milioni di arrivi in sette Paesi europei. L’analisi prende in considerazione tutte le stazioni ferroviarie con almeno mille arrivi nel periodo compreso tra dicembre 2024 e novembre 2025, offrendo una fotografia molto dettagliata della puntualità ferroviaria in Europa. Il risultato è un mosaico fatto di eccellenze – come la Svizzera – e di criticità diffuse, soprattutto nelle tratte notturne e nei Paesi con reti più congestionate.

Puntualità dei treni in Europa: Svizzera prima, Italia indietro

La Svizzera si conferma il Paese più efficiente d’Europa, con il 97,8% dei treni in orario e ritardi complessivi pari ad appena 1,4 anni. Un risultato che rafforza la reputazione della rete ferroviaria elvetica come una delle più affidabili al mondo.

Subito dietro troviamo:

Paesi Bassi con il 93,9% di puntualità

con il Belgio con l’88,6%

L’Italia invece si colloca al sesto posto, con il 62% dei treni puntuali. Alcuni collegamenti registrano ritardi molto elevati. Tra i peggiori del Paese troviamo:

InterCity Torino – Reggio Calabria con 55,5 minuti di ritardo medio

con InterCity Milano – Siracusa con 51,5 minuti di ritardo medio

Non mancano però le eccellenze italiane. Il collegamento Frecciarossa Roma – Fiumicino registra ritardi medi di appena 0,6 minuti, mentre la stazione più affidabile d’Italia è Paestum, con una puntualità del 98,5%.

Situazione opposta invece per alcune stazioni come Ascea, Pisciotta-Palinuro e Orbetello-Monte Argentario, dove i ritardi medi superano i 13 minuti e la puntualità scende sotto il 50%.

Treni notturni in Europa: i più affascinanti ma anche i più in ritardo

La situazione peggiora sensibilmente nel tardo pomeriggio e durante la notte. In queste fasce orarie i treni passeggeri devono condividere i binari con i treni merci, spesso prioritari, rendendo i ritardi quasi inevitabili.

Non sorprende quindi che i treni più in ritardo del 2025 siano tutti convogli notturni. In cima alla classifica troviamo:

EN 345 Stoccolma – Berlino con 81,1 minuti di ritardo medio

con Nightjet Innsbruck – Amsterdam con 80,8 minuti

con Nightjet Vienna – Amsterdam con 79,1 minuti

Nel complesso, la puntualità media europea nel 2025 si è fermata all’80,9%, con quasi un treno su cinque in ritardo.

Il giorno peggiore per viaggiare in treno nel 2025

Il giorno più difficile per chi ha scelto di viaggiare in treno è stato il 1° luglio 2025. In quella giornata, con temperature record di 32,8 gradi, la puntualità ferroviaria europea è crollata al 64,6%.

Il caldo estremo ha causato rallentamenti sulla rete ferroviaria, dimostrando ancora una volta quanto le condizioni climatiche possano influenzare il trasporto su rotaia.

Situazione completamente diversa invece il 25 dicembre, quando il traffico ferroviario ridotto e le città quasi deserte hanno favorito una giornata quasi perfetta: puntualità dell’87,8% e ritardi medi di soli 5,2 minuti.

Le stazioni più affidabili e quelle con più ritardi in Europa

Il confronto tra i diversi Paesi europei evidenzia due realtà molto diverse. Da un lato troviamo la precisione ferroviaria del Nord Europa, con Svizzera e Paesi Bassi ai vertici. Dall’altro Paesi con infrastrutture più congestionate, come Germania e Italia.

Nel 2025 la Deutsche Bahn ha accumulato quasi 67 anni complessivi di ritardi, un dato che evidenzia le difficoltà della rete ferroviaria tedesca. Anche le singole stazioni fanno la differenza.

La stazione più affidabile d’Europa è Ginevra Aeroporto, con una puntualità del 97,96%. All’estremo opposto troviamo la stazione centrale di Bonn, in Germania, con solo il 26,82% dei treni in orario e ritardi medi di 18,9 minuti.